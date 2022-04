I påsken har fargen på lua mye å si

For åtte år siden startet Den Norske Turistforening (DNT) de uskrevne sjekkereglene i fjellet. Det startet som en aprilspøk for åtte år siden om å gå med grønn lue om du er singel, men har siden blitt svært populært.

Fjellsjekkereglene går ut at du har på deg en grønn lue om du er singel, oransje om du er åpen for å snakke med noen eller rød om du er opptatt.

Koronapandemien har satt en naturlig stopper for kjærlighetslivet for mange, og etter to år med pandemi og begrensninger på hvor mange personer vi får møte, håper DNT nå at Fjellsjekkereglene vil hjelpe et stykke på vei.

– Nå kan vi endelig flørte uten avstand igjen, og vi minner om at fjellet er den perfekte sjekkearenaen. Husk den grønne luen når du drar på tur, så slipper du misforståelser, sier leder for DNT Ung Anna Nes.

Ikke bare romantisk

– Det er begrenset hvor personlig man er på sjekkeapper. Det er mye mer romantisk å møte folk på fjellet. Uansett hvor fint smil du har på profilbildet, er det ingenting som slår en hyggelig samtale med glimt i øyet over middagsbordet på en DNT-hytte, relasjonene på en fellestur eller praten i peisstua, sier Ness.

DNT UNG: Anna Ness er leder for DNT Ung. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT oppfordrer til å benytte seg av påsken, som er høytid for å treffe likesinnede på fjellet. Ness forteller også at å bruke en grønn lue på fjellet ikke nødvendigvis bare må bety at man er ute etter et romantisk forhold.

– Det er en god måte å skaffe seg venner på, forteller Ness.

God arena

Hun mener DNT-hyttene er en god arena for å komme i kontakt med nye mennesker.

– Å spørre noen ved middagsbordet om hvor langt de har gått i dag er alltid en god måte å komme i kontakt med folk, sier Ness.

– Det er mange som er ute i fjellet i påsken. Noen er kanskje litt rustne på flørtingen, andre er kanskje ferske friluftsfolk. Da passer det bra å minne om den grønne luen og Fjellsjekkreglene, i håp om å finne kjærligheten på tur og vi unngår misforståelser i fjellheimen.