Nødetatene rykker ut til melding om snøskred

Klokken 15.40 har store innsatser fra nødetatene rykket ut til melding om et snøskred i Eidsbugarden.

– Melding om mulig snøskred i Mjølkedalen, meldt av skiløper på stedet. Ingen info utover dette, skriver politiet i Innlandet.

Nødetater og innsatsgrupper for snøskred er sendt til stedet, tillegg til to ambulansehelikoptre.

Klokken 16.40 bekrefter politiet først at et skred har gått, men klokken 17.09 opplyser politiet om at det kun har løsnet en snøskavl – og at det ikke har gått et snøskred.

– Ingen personer er berørt eller skadd av dette, en betydelig innsats av ressurser avbryter videre innsats, skriver politiet i Innlandet.