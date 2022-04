Kun 12 ukrainske pasienter har ankommet Norge

Helsedirektoratet sier at det hittil har vært få forespørsler om behandlingstilbud til ukrainske pasienter. Beredskapssjefen frykter mange alvorlig syke sitter fast i Ukraina.

17. mars tilbød regjeringen å ta imot 550 ukrainske pasienter med behov for medisinsk behandling.

På nesten en måned har kun 12 pasienter ankommet Norge, ifølge Helsedirektoratet.

Livstruende syke

Helsemyndighetene koordinerer, gjennom et eget senter ved Oslo universitetssykehus, hvilke pasienter Norge kan ta imot, ut fra en liste fra EU. Pasientene som nå er i Norge får helsehjelp i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo.

Siden antallet pasienter er så lavt, ønsker ikke Helsedirektoratet å gå ut med hvilke behandlingsbehov pasientene har, men sier at de pasientene som har kommet til Norge trenger behandling for alvorlige sykdommer som for eksempel kreft eller andre livstruende sykdommer.

Ifølge beredskapssjef i Helsedirektoratet, Steinar Olsen, har Norge en større evne til å hjelpe enn det pasienttrykket er per nå. Dersom flere land tilbyr seg å hjelpe samme pasient, kan pasienten velge land selv.

– Polen har en stor evne til å gi hjelp der nede, og det er positivt. I landene rundt Ukraina tror vi de så langt har relativt god kontroll, men dette kan endre seg raskt, sier Olsen.

KOORDINERER: Beredskapssjef i Helsedirektoratet, Steinar Olsen, jobber med å koordinere hvilke ukrainske pasienter som kan få behandling i Norge. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Må komme seg ut selv

Men selv om pasientene som har kommet seg ut av Ukraina får hjelp, frykter beredskapssjefen at det er mange med behov for medisinsk behandling som er fanget i Ukraina på grunn av krigshandlingene. Per nå har alle pasientene i Norge stort sett kommet seg ut av Ukraina på egenhånd.

– Det har ikke vært mulighet for utenforstående land til å få pasienter ut av Ukraina, de må komme seg ut selv eller med hjelp av organisasjoner i Ukraina. Det ligger nok noen i Ukraina som har det veldig vanskelig, som vi ønsker å få ut og kunne gi hjelp til, sier Olsen.

Forberedt på forverring

Olsen sier at det totalt har kommet opp til et 90-talls forespørsler om pasienter. Mandag er det omtrent 25 pasienter på listen fra EU som norske myndigheter gir tilbakemelding på.

Beredskapssjefen kjenner ikke til noen pasienter som er ventet per nå, men sier at de er forberedt på at situasjonen forverrer seg etter hvert som krigen drar ut i tid.

Ikke bekymret for krefttilbudet

Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, sier at de blir kontaktet av kreftsyke ukrainere som har spørsmål angående behandlingstilbudet.

ROLIG: Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen er ikke redd for at behandling av kreftsyke ukrainere skal gå utover tilbudet til kreftsyke nordmenn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi ønsker å legge til rette for å tilby informasjon og hjelp til de ukrainske kreftpasientene som tar kontakt med oss, sier Opdalshei.

– Dere er ikke bekymret for at dette går ut over ventelistene?

– Nei, enn så lenge er det ingen grunn å tro at det skal gå utover kreftbehandlingen totalt sett, sier Opdalshei.