Salget gikk til værs – men nå har trenden snudd

Under koronaen steg bobilsalget til nye høyder. Men nå gjør politisk uro, rentefrykt og høye bensinpriser at kjøperne er mer skeptiske.

På Ferda i Mysen tar avdelingsleder Sjur Heglund imot Yngve Brurberg, som har sikret seg en 6,8 meter lang bybobil til 1,3 millioner kroner.

Yngve gleder seg til å ta doningen i bruk. I sommer skal han og kona dra innom idyllene i Europa som ligger utenfor allfarvei, og da er bobil perfekt.

– Du har alt du trenger med deg, og du slipper å pakke ut og inn, sier Yngve Brurberg.

Bobilfeber i retur

Ferda Mysen-sjef Sjur Heglund merker at de to siste årenes bobilfeber har avtatt merkbart.

De siste ukene har det vært forholdsvis stille, samtidig som vinteren har vært preget av forsyningsproblemer fra fabrikkene.

Forskjellen fra i fjor er betydelig.

Fra en relativt avklart situasjon med korona og norgesferie, er verden nå preget av krig i Europa, renteoppgang, strømpriser og høye drivstoffpriser.

ENDRING: Daglig leder Sjur Heglund i Ferda Mysen opplever et klart roligere marked. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Vi ser jo at urolighetene i Europa, renteøkninger og mer inflasjon gjør at folk bruker lengre tid på beslutningene. Samtidig ser vi at mange oppfatter at det å feriere i Norge er trygt, så vi har bra med pågang. Det er ikke det samme volumet, men bra interesse, sier Sjur Heglund til TV 2.

Halvert etterspørsel etter lån

Etter to år med korona-boom, har trafikken på bobilkjøp på Finn.no i år sunket med 17 prosent.

– Nå som pandemien er over, har nok fokuset har endret seg over til økt rente og økte drivstoffutgifter. Og det har gjort at trafikktallet har roet seg noe. Men det ligger fortsatt godt foran 2019, som er et typisk normalår før pandemien, sier Ole Martin Larsen, som leder bobil/caravan på Finn.no.

KOSTER: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB tror ikke bobil nødvendigvis faller rimeligere ut enn å ta inn på hotell. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hos landets største bank, DNB, opplever de en kraftig nedgang i interessen, med en halvering av antall søknader om lån til bobiler.

Og bobil er ikke nødvendigvis en billig ferieform, ifølge DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl.



– Du må tenke forsikring, verditap, drivstoff og ikke minst antall døgn som du vil bruke bobilen. Og da vil du få fasiten på om er det billigst med hotell eller bobil, sier forbrukerøkonomen.

– Men så kommer det uansett også an på hva man har lyst til å bruke pengene på. Har du lyst til å reise rundt i bobil, er det selvfølgelig verdt å betale mer for, sier Sandmæl.