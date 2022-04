Er Alexander Dvornikov Putins nye håp?

Nesten syv uker inn i krigen utnevnte Russlands president Vladimir Putin den første sentrale militære lederen for de russiske styrkene i Ukraina, Alexander Dvornikov.

Generalen skal ifølge flere vestlige kilder sørge for en «bedre koordinering» av den russiske krigføringen, som har møtt på store utfordringer i kampen om Ukraina.

KJENT GENERAL: Alexander Dvornikov har stått for Russlands krigføring i både Tsjetsjenia og Syria. Foto: TASS

Det er mye som forblir ukjent om den russiske militærlederen, som omtales som en svært brutal krigfører. Men hans erfaring i Øst-Ukraina og Syria skal være nøkkelelementer for utnevnelsen.

Hvem er Alexander Dvornikov?

Den 60 år gamle generalen har blitt beskrevet som en «old school»-general og nasjonalist, opplært i sovjetiske militærdoktriner.

Alexander Dvornikov har steget jevnt og trutt i gradene etter at han begynte som troppsjef i 1982, ifølge The Guardian.

Dvornikov kjempet under den andre krigen i Tsjetsjenia og tok flere toppstillinger før han ble Russlands første sjef som overvåket de brutale kampene i Syria.

– Alexander Dvornikov har blitt kalt «slakteren» siden den andre tsjetsjenske krigen, sa den ukrainske generalløytnanten, Ihor Romanenko, ifølge Al Jazeera.

GIKK TIL KRIG: På 1990-tallet gikk Russland til krig i Tsjetsjenia to ganger. Bakgrunnen var at Tsjetsjenia ville løsrive seg fra landet i kjølvannet av Sovjetunionens fall. Foto: Arkiv PHR / NTB

I Syria skal styrker under Dvornikovs kommando ha vært ansvarlige for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen og har senere blitt anklaget for flere krigsforbrytelser.

Krigssjefen ble hedret som en «krigshelt» i den russiske føderasjonen i 2016 for sitt arbeid i Syria. Etter dette fikk han ansvaret for Russlands sørlige militærdistrikt, deriblant Donbas-regionen i Ukraina.

Blodig fortid

Under Dvornikovs kommando i Syria støttet russiske fly Assad-regimet og deres allierte. Der beleiret de opprørskontrollerte østlige Aleppo, bombarderte tettbefolkede nabolag og forårsaket store sivile tap.

Angrepene har fordrevet millioner av syriske sivile på flukt, og ifølge FN har den elleve år lange krigen drept mer enn 350 000 mennesker.

RUINER: Det er ikke stort igjen av Aleppo i Syria. Foto: Hassan Ammar

Nesten 25.000 sivile skal ha blitt drept i russiske luftangrep mellom september 2015 og mars 2022, Ifølge Airwars, som blant annet overvåket russiske angrep i Syria. Over 43 000 sivile skal ha blitt skadd i de russiske angrepene.

– Til dags dato har Russland ennå ikke offentlig anerkjent ansvaret for døden til de sivile, heter det i en fersk rapport fra Airwars.

Dvornikov skal også tidligere ha jobbet med Wagnergruppen, som omtales som «Putins private hær».

Den britiske avisen The Times har tidligere skrevet at mer enn 400 soldater fra Wagnergruppen ble sendt mot Kyiv for å henrette Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, men mislyktes.

En del av Putins nye strategi

Lørdag ble det kjent at Alexander Dvornikov nå skulle få ansvaret for de russiske styrkene i Ukraina. Utnevnelsen kommer etter at Russland varslet en endring i sin krigsstrategi.

Ifølge Kreml skal Russland nå konsentrere seg om Donbas-regionen øst i Ukraina, hvor Dvornikov allerede har hatt kommandoen for de russiske styrkene.

Endringen kommer etter en rekke mislykkede forsøk på å erobre Kyiv og flere forsteder.

Ifølge sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, Krylo Budanov, har Russland også andre planer i forbindelse med utnevnelsen.

– Planen er først og fremst å avansere mot Kharkiv, Ukrainas nest største by, som ligger i Øst. Deres plan er å innta Mariupol og deretter å forsøke å rykke fram mot Kyiv, sier Budanov.

Putins håp?

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen tror utnevnelsen av den nye generalen kan gi Russland bedre muligheter til å lykkes, spesielt i Donbas-regionen.

– Til nå har mellom tre og fem militære ledere hatt ansvar for hvert sitt område. Det at de russiske styrkene nå får èn sentral leder for styrkene gjør at de kan prioritere det som er viktig, sier Karlsen.

EKSPERT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved stabsskolen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Styrkene vil nå få bedre forutsetninger for god koordinering og effektive angrep. I tillegg vil de nok koordinere flystyrkene sine bedre.

Karlsen tror derimot ikke at Dvornikovs fortid kommer til å ha mye å si for krigens brutalitet.

– De russiske generalene er brutale nok som det er. Jeg tror ikke at Dvornikov kommer til å gjøre krigen mer brutal enn den allerede er, sier han.