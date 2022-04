I Bergen støtter russiske «Natalia» Ukraina, men i hjemlandet hyller moren Putin

Russiske Natalia vil at Putins krigføring i Ukraina stoppes, men moren i hjemlandet mener at Ukraina må «avnazifiseres». Slik splittes mange russiske familier.

Putins krigføring i Ukraina har skapt enorm politisk splittelse i russiske familier. En av dem som opplever dette, er russiske «Natalia» som bor i Bergen.

Av frykt for å bli arrestert i hjemlandet ønsker hun ikke å bli navngitt. TV 2 har valgt å kalle henne «Natalia».

I hjemlandet har hun en stor familie, og de fleste er Putin-tilhengere. Natalias mor, som nå er 71 år gammel, er en av dem.

Nå hyller moren Putin for det han har gjort i Ukraina.

– Dette er smertefullt og gjør meg frustrert, sier den 36 år gamle kvinnen til TV 2.

SIVILE: Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble hundrevis av sivile drept. Foto: Aage Aune / TV 2

Først krigen, så moren

Den russiske invasjonen 24. februar kom som et sjokk for henne, men dette er ikke det eneste sjokket hun har fått siden krigen startet.

Samme dag ringte moren fra Russland. Hun spurte datteren Natalia om hva hun syntes om krigen og hvem hun mente var ansvarlig for dette.

Natalias svar var Russland, og moren ble ikke glad for å høre dette.

– Dette kom som et sjokk, for jeg tenkte at hun skulle se virkeligheten jeg hadde sett, sier hun.

I begynnelsen av krigen var det ikke lett å snakke med moren. Krigen var det tilbakevendende temaet. De snakket om ukrainske flyktninger, lidelser og bomber.

– Moren min sa flere ganger at hun ikke fikk sove etter å ha sett de grusomme bildene av krigen. Hun var så trist og gråt mye. Jeg gjorde det samme her i Bergen, forteller hun.

Deretter førte telefonsamtalene til diskusjon da det ble snakk om hvem som er ansvarlig for krigen.

– Moren min tror på at Ukraina må «avnazifiseres», fordi det er «nazister» som har har drept sivile, ikke russiske styrker, og at Russland bare hjelper ukrainere, sier hun.

Prøvde å overbevise

En stund prøvde Natalia å overbevise moren om at det er Russland som fører krig i Ukraina.

I Russland forsøkte moren å overbevise Natalia om det motsatte.

Hun sendte bøker, artikler, videoer og alt mulig som skulle få Natalia til å se «virkeligheten».

Etter hvert skjønte Natalia at dette var et håpløst forsøk.

– Jeg var så oppgitt. Så ble vi enige om at vi ikke vil forsøke å overbevise hverandre, for vi var i ferd med å ødelegge forholdet vårt, sier hun.

Nå snakker de om krig og de menneskelige lidelsene, men ikke lenger om hvem som har skylda.

DØDE: Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble over 300 sivile drept. Mange ble henrettet av russiske soldater de siste dagene i mars, like før tilbaketrekningen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Moren min er oppvokst i Sovjetunionen, og hennes eneste informasjonskilde er TV. Dette gjør det veldig lett å bli utsatt for russisk propaganda, sier hun.

Ifølge Natalia bruker russerne Putins propaganda som et slags psykologisk selvforsvar, fordi de fleste ikke vil akseptere sannheten.

– Hvis de aksepterer at det er Russland som fører krig i Ukraina, vil livet bli snudd på hodet for dem.

DREPT: Flere ble drept av russiske soldater de siste dagene i mars. Foto: SERGEI SUPINSKY

– Da vil det bli vanskelig og uutholdelig å godta denne brutale realiteten, og det vil bli krevende å leve under et slikt regime. Derfor velger de å lytte til russiske myndigheters propaganda, sier hun.

Bedre å ha kontakt

Nå er det mange russiske familier som opplever lignende, og noen av dem vil ikke snakke med sine nærmeste.

Natalia tror at det er bedre å ha en relasjon med sine nærmeste i stedet for å kutte all kontakt.

FLYKTNINGER: Nå er det mange familier som måtte flykte fra Ukraina. Bildet viser en familie fra Donbass-regionen. Foto: FADEL SENNA

Ellers vil splittelsen i familier bli større, sier hun.

– Til syvende og sist er hun moren min. Det viktigste for meg er at vi har de samme verdiene, og at hun føler seg trist for det som skjer i Ukraina, sier hun.

– Likevel forandrer dette ikke den vanskelige situasjonen jeg befinner meg i nå, sier hun.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.