Ny forsvarsminister utnevnes trolig i ekstraordinært statsråd tirsdag

Tirsdag blir det ekstraordinært statsråd klokken 14, hvor det ventes at det blir utnevnt ny forsvarsminister. Det opplyser kilder til TV 2.

VG og NRK erfarte det ekstraordinære statsrådet først.

Lørdag morgen ble det kjent at forsvarsminister Odd Roger Enoksen på 2000-tallet hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne. Dette skjedde en uke etter at TV 2 avslørte at det ble sendt inn varsel mot Enoksen 18. mars, om en sak partikontoret ble gjort kjent med i 2017.

Enoksen bekreftet og beklaget forholdet samme morgen. Kort tid senere opplyste han til NTB at han går av som statsråd.

Det er ikke utnevnt noen settestatsråd.