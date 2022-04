Slik vurderer eksperten finalelagene

Ligaens to store profiler møtes til tungvektsduell i NM-finalene. Nå skal det gjøres opp om kongepokalen. Her er ekspertens vurdering av de to lagene.

Maskineriet fra oljebyen har begeistret få denne sesongen, men det har sett bunnsolid ut.

Det samme kan ikke sies om Storhamar. Det har vært en kaossesong, men på imponerende vis har laget samlet seg. Det kan utrolig nok ende med kongepokal.

Ligaens to største profiler møtes. Patrick Thoresen og Tommy Kristiansen er nok villige til å gjøre alt i sin makt for at deres lag skal kunne løfte pokalen. Begge føler seg helt sikre på at de vinner.

TV 2s ishockeyekspert, Bjørn Erevik, har vurdert lagene opp mot hverandre før pucken droppes i DNB Arena.

Han har vurdert lagenes lagdeler. Maksimal poengsum for hver lagdel er 6.

EKSPERTEN: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik har vurdert finalelagene. Foto: Erik Edland / TV 2

Stavanger Oilers

Vi begynner med Stavanger Oilers.

Slik vurderer Erevik lagdelene:

Målvaktene: 4

Henrik Holm har hatt vanskelige arbeidsforhold, med flere kamper med lite skudd. Men har hatt trøbbel med en del av det som har kommet. Holm har lang erfaring fra sluttspill, og vil kunne levere bedre terningkast i finalene. Joona Partanen er svakere enn Storhamars andremålvakt. Totalen gjør at Storhamar settes høyere.

Backene: 5

De har stor bredde, med blant andre Nicolai Brynisveen som ikke engang fikk skifte i flere av semifinalene. De har i tillegg Tristan Thompson som ekstra (sjuende) utlending, som behov kan brukes.

Løperne: 5

Her har de mange strenger å spille på. De har en fin mix av offensive spillere med matchavgjørende ferdigheter, de har mange hardtarbeidende toveisspillere.

KRITISERT: Todd Bjorkstrand sitt lag har sett bunnsolid ut denne sesongen, men treneren har blitt kritisert for det mange mener er en kjedelig spillestil. Foto: Carina Johansen

Trener: 5

Den taktiske duellen mot Sjur Robert Nilsen endte vel med uavgjort, men Todd Bjorkstrand lyttet åpenbart til misnøyen med hvordan Oilers håndterte ledelse i kamper, med svært lavt press. De overrasket med å flytte presset langt høyere i den avgjørende finalen.

Det gir en samlet poengscore på 19.

Storhamar

Her er Erevik sin vurdering av Storhamars lag:

Målvaktene: 5

Evan Buitenhuis var meget solid frem til han ble syk/skadet. Viktor Kokman kom inn og leverte vel så bra (om ikke enda bedre) i canadierens fravær. SIL har en sterk duo, der begge har matchavgjørende kapasitet.

Backene: 4

Bra bredde også hos SIL, men backoppsetningen her har kanskje ikke like mye offensiv kraft som Oilers. Defensivt derimot er SIL vel så sterke som sin finalemotstander i denne lagdelen.

TILBAKE: Josh Nicholls har løftet pokalen tidligere og vil gjøre det igjen. Han blir viktig for de gule og blå fra Hamar. Foto: Heiko Junge

Løperne: 4

Josh Nicholls har våknet til live i sluttspillet, noe som er viktig for SIL. De har ikke like mange spillere som kan levere det lille ekstra, som det Oilers har i sitt mannskap. SIL har derimot Patrick Thoresen, ingen har mer erfaring fra slike kamper her til lands, men spørsmålet er om det er nok til å hente Haralds pokal til Hamar.

HAR SNUDD DET: Anders Gjøse sitt lag slet lenge. Nå kan kaossesongen ende med gull. Foto: Carina Johansen

Trener: 5

Anders Gjøse har håndtert sin situasjon på Hamar på en meget profesjonell måte. Han nyter stor respekt i gruppa, og har en evne til å få laget til å levere når det virkelig trengs. Man skal ikke undervurdere den følelsen som åpenbart er i spillergruppa på Hamar om dagen. Dette blir i større grad også en taktisk serie enn tilfellet var mot Stjernen. Det blir en spennende kamp i kampen mellom Gjøse og Bjorkstrand.

Storhamar sin poengscore: 18

Totalt: Stavanger Oilers 19 - Storhamar 18

