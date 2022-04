Sjokkert av trenerens beskjed: – Jeg er hjernevasket

– Det har vært en enormt intenst år og halvår, sier Skarstein.

Skarstein er for tiden på treningsleir i portugisiske Lago Azul med rolandslaget etter et mesterskapsår av de sjeldne.

Det er omtrent én måned siden hun kom hjem fra Beijing.

– Det har vært helt sprøtt, med to Paralympics og et VM på under et halvt år. Jeg var sliten når jeg kom hjem fra Beijing, forklarer hun.

– Ambisjonen er å få seg et liv

Likevel tok hun seg knapt tid til ferie. Hun dro rett fra Beijing til Ålesund, der søsteren bor og har fått barn. Videre gikk turen til Beitostølen og Norgescup.

– Og vet du hva jeg gjorde etter det? Jeg dro til Paris. Jeg hadde to dager fri inni der, og dro ned kun for å se på roanlegget til OL i 2024. Det er skikkelig «nørdete», jeg vet.. Men det er så fint å få sett hvordan anlegget ser ut.

Etter flere år med både ski- og rosatsning, har hun nå bestemt seg for å gå «all inn» på roingen. Hun beskriver de siste årene som et comeback som har gått over all forventning.

– Det koster å drive paralellt med to idretter på så høyt nivå. Både tid og penger. Jeg tenker at ambisjonen for de neste årene er å få seg et liv, som ikke bare innebærer å trene, reise og konkurrere - men å også ha tid til å se venner og familie. Det var et artig comeback, og det blir med det, forteller Skarstein.

– Føles som å jukse

Rolandslaget har byttet trener. Svenske Johan Flodin er byttet ut med nederlenderen Mark Emke etter ni år i sjefsstolen.

Gullvinneren fra Paralympics ble sjokkert av spesielt én beskjed fra nederlenderen.

– Vi merker endringene. Nå har vi plutselig fått en fridag i uka, og det er skikkelig rart. Jeg hadde min første fridag nå nettopp, og gikk hele uka og ønsket å få vite hvordan jeg skulle omgå den søndagen der. Det føltes rart - nesten som å jukse, ler Skarstein, før hun fortsetter:

– Men vi har sikkert godt av det. Og jeg tenker at når jeg hele uka og spesielt lørdag, prøver å finne ut av hvordan jeg likevel kan trene - selv om det ikke står på planen - så jeg tenker jeg at jeg er hjernevasket, og bare har godt av å lære å ta en dag fri.