– Ett angrep til, så er byen jevnet med jorden

Onsdag skriver ukrainske marineinfanterister på Facebook:

«Det siste slaget blir trolig i dag. Vi er i ferd med å gå tomme for ammunisjon.»

De forbereder seg nå på det som trolig blir deres siste innsats for den strategisk viktige havnebyen.

– Det blir døden for noen av oss, fangenskap for resten, skriver de videre i meldingen.

Står for fall

Mariupol har vært beleiret av russiske styrker i over en måned, og en stor del av byens bygninger er bombet i stykker.

Flyktninger fra Mariupol har fortalt om desperate tilstander der sultende innbyggere er blitt drept når de har våget seg ut fra sine tilfluktssteder for å finne drikkevann.

Nå later det til at russerne er langt fra ferdige med byen og dens innbyggere.

– Den siste tiden har vi sett en utvikling hvor russerne sender flere styrker til østlige deler av Ukraina. Det var også noe president Zelenskyj advarte innbyggerne om i en tale han holdt i helgen. Han ba dem om å stålsette seg, sier Martin Paulsen, ukrainaekspert ved Universitetet i Bergen, til TV 2.

Russerne har slitt med å ta flere av de større ukrainske byene, inkludert hovedstaden Kyiv. Paulsen mener nå at Mariupol er den byen som står lettest for fall.

FOR FALL: En kvinne passerer en russisk stridsvogn utenfor en bombet teaterbygning i Mariupol. Foto: Alexander Ermochenko

Lite å gå på

– Mariupol viser hvor vanskelig det er å krige i en storby, sier førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Haga, til TV 2.

Han forsker blant annet på russisk luftmakt og militærmakt.

Nå som Mariupol har såpass lite å gå på, tror ikke Haga russerne trenger å jobbe så hardt for å til slutt ta byen.

Lars Haga ved Luftkrigsskolen. Foto: Forsvaret

– De har sloss der i over en måned og har fått inn minimalt med forsyninger. Det er ikke sikkert russerne trenger å sette inn så mye ekstra styrker. Samtidig kan det hende Mariupol holder lenger enn de selv frykter, sier Haga, og minner om at det i flere uker har vært rapporter om at byen vil falle i løpet av dager.

– Totalt ødelagt

Det har vært store materielle og menneskelige tap i Mariupol.

Martin Paulsen ved Universitetet i Bergen sier russerne har «mørnet» byen.

– Russerne har bearbeidet byen lenge, og slitt den ut over tid. Mariupol er nær jevnet med jorden. Ett angrep til, så blir byen totalt ødelagt, mener Paulsen.

Han får støtte fra Lars Haga.

– Russerne kommer nok til å bruke mye artilleri og flere flyangrep. De skyter kvartal for kvartal i filler, og beveger seg forsiktig etter med infanteri. Det ser grusomt ut, de bildene derfra, sier Haga.

FLYKTNINGER: Innbyggere i Mariupol har vært fanget uten tilførsel av forsyninger i flere uker. Foto: Alexander Ermochenko

Den ukrainske presidenten Volodomyr Zelenskyj sa mandag i en tale til Sør-Korea at «det er titusener av døde». Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Mariupol er blitt ødelagt, det er titusener av døde, men til tross for dette har ikke russerne stanset sin offensiv, uttalte presidenten.