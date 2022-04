Beklager til skuespiller etter kritikk: – Føler meg forferdelig

Sam Elliott (77), kjent fra filmer som «A star is born» og «Hero», har den siste tiden vært i søkelyset etter å ha rettet kritikk mot westernfilmen «The Power of the Dog», som var nominert til hele 12 Oscar-priser i år.

I mars gjestet han podkasten «WTF with Marc Maron», hvor han uttrykte særlig misnøye med kostymene, som han sammenlignet med Chippendales-dansere.

– De løper rundt i chaps og uten skjorte. Det er alle disse antydningene om homoseksualitet gjennom hele filmen, sa skuespilleren til Maron.

Dette skapte sterke reaksjoner, og mange oppfattet kommentarene som homofobiske.

Beklager til det homofile miljøet

I et nytt intervju med Deadline, beklager nå Elliott uttalelsene for første gang.

– Jeg formulerte det ikke så godt. Jeg sa noen ting som såret folk, og jeg føler meg forferdelig for det. Det homofile miljøet har vært gode mot meg hele min karriere ... Jeg beklager at jeg såret noen av de vennene og noen jeg elsket.

OSCAR-VINNER: Jane Campion vant Oscar-pris for regissør-jobben i filmen The Power of the Dog. Foto: Jordan Strauss /AP

Elliott, som er kjent for å spille westernkarakterer, rettet også kritikk mot filmens regissør, Jane Campion, i podkasten, og utrykte tvil rundt hennes kunnskap om den amerikanske vesten.

Regissøren har tidligere kommentert Elliots utsagn til Variety, som hun omtalte «litt sexistisk».

– Jeg beklager, han var litt av en B-I-T-C-H. Han er ikke en cowboy, han er en skuespiller.

Trakk frem skuespiller

Til Deadline poengterer Elliott at han beundrer regissøren, og beklager særlig til skuespiller Benedict Cumberbatch.

– Jeg sa til podkasteren at jeg syntes Jane Campion var en brilliant regissør, og jeg vil unnskylde til rollebesetningen i «The Power of the Dog»... Og spesielt Benedict Cumberbatch. Jeg kan bare si at jeg er lei meg. Og det er jeg, sa Elliott til Deadline.

ROLLEBESETNING: Skuespiller Kodi Smit-McPhee, regissør Jane Campion, Kirsten Dunst og Benedict Cumberbatch Foto: Presley Ann /AFP

Cumberbatch (45), spiller rollen som hypermaskuline Phil Burbank, som kjemper mot seksualiteten sin. I mars, under et BAFTA arrangement, adresserte han Elliotts meninger om filmen.

– Jeg prøver veldig hardt å ikke si noe om en veldig rar reaksjon som skjedde her om dagen på en radiopodkast ...

Cumberbatch la til at han ikke hadde hørt episoden selv, og at det derfor var urettferdig å komme med en detaljert kommentar.

Senere la han også til at det fortsatt eksiterer en massiv intoleranse i verden overfor homoseksualitet.