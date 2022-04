Risikerer karrierestopp etter hodesmell: – Noen i familien mener jeg bør slutte

Emilie Moberg krasjet i Paris-Roubaix i fjor og slo hodet. Over et halvt år senere er hun fortsatt på sidelinjen.

Det var i den aller første kvinneutgaven av Paris-Roubaix i oktober i fjor at uhellet var ute for en av Norges fremste syklister de siste ti årene.

Hjernerystelse, nakkesleng, ni sting i ansiktet, et hovent kne og en finger som måtte opereres var resultatet etter en velt i «Helvetet i nord».

Når rittet avvikles for andre gang på lørdag, litt over et halvt år senere, er Moberg fortsatt et stykke unna å gjøre comeback.

– Jeg husker fortsatt ikke så mye av den velten. Rett etterpå var jeg ordentlig skadet og forberedt på at det kom til å ta litt tid, men jeg var ikke forberedt på at det skulle ta så lang tid, forteller hun.

– Hver tur på butikken måtte planlegges

Moberg er med laget sitt Le Col-Wahoo i oppladningen til Paris-Roubaix, men kun som støttepersonell og for å hjelpe rytterne med ernæring - noe hun, som snart ferdigutdannet klinisk ernæringsfysiolog, kan et og annet om.

Om alt går etter planen håper hun å være tilbake i konkurranse i løpet av sommeren, men de langvarige plagene etter hjernerystelsen gjør det umulig å planlegge langt frem i tid.

– I januar gikk det ganske bra og jeg kunne trene greit igjen, men jeg ble dårlig igjen når jeg økte belastningen. Jeg hadde ikke så vondt i hodet, men jeg ble veldig svimmel. Det er ikke så gøy når du skal sykle. Så da måtte jeg stoppe helt opp igjen, før jeg gradvis kunne begynne å trene igjen. Nå går det bra, og jeg er mer eller mindre uten symptomer, men vi vil ikke gjøre samme feil som sist. Nå er vi mer forsiktige, forteller hun.

Enn så lenge er det kun trening på lav intensitet som lar seg gjøre, uten at det er noe hun depper over.

– Jeg er kjempefornøyd med det. Det er viktigere at jeg nå fungerer i hverdagen. På det verste kunne jeg ikke gjøre så mye - hver tur på butikken måtte planlegges!

– Fare for karrierestopp

– Er det en fare at skaden kan sette en stopper for karrieren?

– Ja, det er fare for det. Flere har sagt til meg at jeg kanskje ikke tåler flere sykkelritt. Grunnen til at rehabiliteringen har dratt ut er nok at jeg hadde en hjernerystelse tilbake i 2018. Og man skal ikke ha så mange av de. Leger og psykologer sier at jeg ikke bør krasje igjen, men risikoen for å krasje er jo selvsagt der, forteller hun.

30-åringen sier at hun ikke er redd for eller frykter å eventuelt konkurrere på sykkelen igjen, men påpeker samtidig at «man må ha et hode som kan fungere resten av livet også».

– De fleste har vært støttende til ideen om å komme tilbake, men jeg har jo venner og noen i familien som mener at jeg bør slutte med syklinga. At det ikke er verdt det. Og psykologen har også vært inne på at det er noe jeg må tenke godt gjennom.

2022-sesongen var i utgangspunktet tenkt å være Mobergs siste sesong som aktiv, så ønsket om å få konkurrert igjen før sesongen er over er naturligvis stort.

I tillegg vil det første Tour of Scandinavia, en videreutvikling av Ladies Tour of Norway, bli holdt i august - rittet pappa Roy Moberg er sjef for.

– Det hadde vært veldig trist om jeg ikke fikk syklet det. Men går det ikke, så går det ikke. Men dette er kanskje min siste sesong, så jeg vil veldig gjerne sykle noen ritt.