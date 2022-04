Advarer mot foreldre-svindel: Christina (32) ble forsøkt lurt

Politiets nettpatrulje melder om flere tilfeller av svindel rettet mot foreldre. Flere har blitt svindlet for over 30.000 kroner.

Svindlerne utgir seg for å være offerets barn på meldingstjenesten WhatsApp, og påstår å ha ødelagt telefonen i vaskemaskinen.

SVINDEL: Denne samtalen er rekonstruert av politiet. Foto: Politiets nettpatrulje / Øst politidistrikt

Så ber de om hjelp til en betaling som haster, i flere tilfeller på over 30.000 kroner, fordi de angivelig ikke kommer inn i nettbanken.

Ifølge politibetjent Julie Krystad i Øst politidistrikt er svindelmetoden kjent fra tidligere, men har nå dukket opp igjen.

Stusset over meldingen

Christina Sæbo (32) er blant dem som har blitt forsøkt lurt. Hun har to barn på ti og elleve år, og nylig fikk hun en melding fra noen som utga seg for å være en av dem.

Også her startet samtalen med at vedkommende visstnok hadde mistet telefonen i vaskemaskinen.

– Jeg tenkte først «åh, så leit». Jeg tenkte at det var en av dem, men det kunne ikke stemme når jeg fikk den så sent, sier Sæbo til TV 2.

Barna var hos faren sin, og klokken var 22.13 da meldingen ble sendt.

Ukjent navn

Sæbo sier hun fikk opp et ukjent navn da hun søkte opp nummeret på Vipps. Når hun søker det opp nå, kommer det ikke opp noe navn.

Hun skjønte at det ikke var hennes barn som sendte meldingen, men tror det kan være fort gjort å bli lurt, spesielt for foreldre med eldre barn.

– Man kan sikkert være lett gå på den der, men jeg vet ikke om jeg hadde sendt noen penger, sier Sæbo.

Sæbo svarte ikke på meldingen, og fikk ingen flere henvendelser.

FORSØKT LURT: Meldingen Christina Sæbo fikk, er nesten identisk eksemplet politiet går ut med. Foto: Privat

Sårbar situasjon

Politibetjent Krystad sier det er vanskelig å si om svindlerne bevisst går etter kun foreldre, fordi politiet ikke nødvendigvis får greie på tilfeller hvor offeret ikke blir svindlet.

Felles for tilfellene er at svindlerne fremstiller det som at betalingen haster, og dermed spiller på samvittigheten til foreldre.

– Det er litt det metoden går ut på, at det skal skje her og nå. De får en melding fra barnet og vil hjelpe dem i en sårbar posisjon der og da, sier Krystad til TV 2.

En fellesnevner for ofrene er at de har barn over 18 år, som foreldrene tror de hjelper.

SAMVITTIGHET: Svindlerne spiller på foreldres samvittighet overfor egne barn. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Dette bør du gjøre

Flere foreldre har blitt frasvindlet mer enn 30.000 kroner, og Krystad frykter det også finnes mørketall.

Nå ønsker politiet å komme i forkant ved å gå ut med advarselen.

Rådet fra politiet om du får en slik melding er å ringe barnet ditt på telefonnummeret de har fra før, og å ikke sende noen penger før situasjonen er helt avklart.

– Hvis man først har blitt svindlet, bør man ta kontakt med lokalt politi, og med banken for å se om man får stoppet pengene, sier Krystad.

– Få anmeldt det, og ta gjerne skjermbilde av samtale og informasjon man har.