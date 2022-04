Se Real Madrid-Chelsea på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 20.00!

Chelsea har et skrekkelig utgangspunkt før returoppgjøret mot Real Madrid i Champions League.

– Noe av det verste jeg har sett, var dommen til Chelsea-sjef Thomas Tuchel etter kampen.

Spanjolene vant overbevisende 3-1, etter tre mål av Karim Benzema. Naturligvis stjal franskmannen overskriftene etter kampen, men én av spillerne gikk under radaren, som han ofte gjør.

Luka Modric. Ballkunstneren fikk til tider gjøre som han ville mot Chelsea, noe som gjorde at spanjolene hadde full kontroll på midtbanen.

– Jeg foretrekker alltid å være på samme lag som Luka, sier Chelseas Mateo Kovacic til TV 2 dagen før den avgjørende kampen.

Chelsea-spilleren er ni år yngre og vokste opp som Dinamo Zagreb-supporter. Lagets største stjerne var mannen han flere år senere skulle danne midtbane-duo sammen med på både Real Madrid og Kroatias landslag.

– Luka har alltid vært så god som han er nå. De siste 5-6 årene har han levert på samme nivå. Det er utrolig. Jeg ser for meg at han kan spille på dette nivået i flere år.

Før det første oppgjøret valgte Modric å rose Chelsea-profilen.

– Jeg tror Mateo kan bli min arving. Han er iallfall den spilleren med størst talent, sa Modric om landsmannen.

OPPLEVD MYE: Mateo Kovacic og Luka Modric har utviklet et nært vennskap. Foto: Petr David Josek

– Han er som «Myggen» på steroider

Magikeren fra Kroatia fyller 37 år i september, men alderen har enn så lenge ikke sett ut til å påvirke kvalitetene på banen.

– Det at han presterer på et sånt nivå i den alderen, det forteller mye om hvilken spiller han er.

Mathisen trekker frem et av sine største forbilder når han skal beskrive Modric som fotballspiller.

– Han er en av de gøyeste fotballspillerne å se på. Vi som er glad i «Myggen» (Erik Mykland), er også glad i Modric. Han er som Myggen på steroider. De er like spilletyper, men Modric er bedre på alt.

STJERNE: Luka Modric har skrevet seg inn i Real Madrids historiebøker. Foto: Manu Fernandez

Kroaten kan vise til et imponerende premieskap. Fire Champions League-titler, sølv i VM, to LaLiga-titler og ett Gullballen-trofé, for å nevne noen av merittene.

– Luka Modric er én av få spillere som har klart å vinne Gullballen i en tid hvor Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har vært aktive. Det er beviset på hvor god Modric har vært. Det er helt vilt at han fortsatt leverer på dette nivået.

Selv om det er pasningsfoten, smartheten og fotballforståelsen, som oftest trekkes frem, mener Jesper Mathisen at man ikke må glemme én viktig kvalitet.

– Det at han presterer på dette nivået som 36-åring, det forteller at han også har vært ekstremt flink til å ta vare på kroppen sin.