Moderna har tilbakekalt et parti med vaksinedoser

Moderna har kalt tilbake et parti med vaksinedoser på grunn av et lite insekt i ett hetteglass.

Det melder Folkehelseinstituttet i en pressemelding mandag.

– Vi har ikke grunn til å tro at tilsvarende forurensning er til stede i vaksinedosene som er distribuert og satt i Norge. Vi innhenter likevel mer informasjon om partiet for å være helt sikre, sier leder for vaksineforsyningen i FHI, Knut Jønsrud.

Bakgrunnen er at helsepersonell i Spania oppdaget et fremmedlegeme i ett hetteglass. Ifølge Moderna er fremmedlegemet et lite insekt, en mygg, som har kommet inn i hetteglasset under produksjon.

Det lille insektet skal ikke ha blitt oppdaget ved kontrollrutinene. Det skal ikke være meldt om tilsvarende funn ved vaksinasjon i Norge.

– Moderna mener at dette kun handler om ett hetteglass. De antar at dette funnet er begrenset, og at det ikke er noen helserisiko ved bruk av andre doser fra det samme produksjonspartiet, sier Knut Jønsrud i FHI.

Totalt har Norge mottatt 68.400 doser av partiet, og det er distribuert 66.500 doser til 96 kommuner i perioden januar til mars. Partiet er distribuert til Norge, Sverige, Spania, Portugal og Polen.