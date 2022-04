Alex (15) tekstet med eldre mann – seks uker senere ble han brutalt drept

Den britiske skolegutten ble utsatt for et bestialsk drap i desember 2019.

15-årige Alex Rodda ble beskrevet som en livlig og sosial gutt som betød mye for de rundt seg. I likhet med mange andre ungdommer, var Alex svært aktiv i sosiale medier og hadde mobiltelefonen klistret til hånden til enhver tid.

Støtt og stadig delte den mørkluggede gutten glimt fra livet sitt, dansende og syngende alene eller sammen med venner, på Instagram, Snapchat og TikTok.

SOSIALE MEDIER: Den 15-årige britiske skolegutten Alex Rodda var glad i mobiltelefonen sin, og delte flittig fra livet sitt i sosiale medier som Instagram, Snapchat og TikTok. Foto: Crackit Productions og All3Media International

– Han var en ekte sosiale medier-gutt, sier venninnen Ezmee i true crime-dokumentaren The Social Media Murders – The Murder of Alex Rodda.

Men sosiale medier og meldingsutvekslinger med en fremmed mann skulle vise seg å forårsake Alex' grusomme død.

Fant kjærligheten

I den søvnige landsbyen Pickmere i Cheshire i Nordvest-England bodde Alex sammen med moren sin, Lisa. 15-åringen var elev ved Holmes Chapel High School i Cheshire.

Allerede i tidlig alder ble Alex fascinert av morens sko og smykker. Da han var 13 år gammel kom han ut av skapet og fortalte moren at han var homofil. På skolen ble han utsatt for stygge homofobiske skjellsord. Heldigvis hadde tenåringsgutten mange venninner som støttet og forsvarte ham.

MOR OG SØNN: Alex Rodda ble fascinert av morens sko og smykker som liten gutt. Tidlig i tenårene kom han ut av skapet. Her avbildet med moren, Lisa. Foto: Crackit Productions og All3Media International

I sosiale medier, som Alex konstant brukte, mottok han en dag en melding fra en fremmed mann ved navn Matthew Mason – en 18 år gammel velstående bondesønn fra Ollerton i Cheshire. Han var med i foreningen Young Farmers, og hadde gått ut av Alex' skole noen år tidligere.

De to guttene begynte å flørte, og utvekslet jevnlig meldinger. Alex var forelsket og glad. Dette var hans første ordentlige forhold.

Men 15-åringens venninne, Georgia, som kjente til Matthew, stusset:

– Jeg ble litt paff. Jeg har kjent Matthew Mason lenge. Ingenting tydet på at han liker gutter, sier hun i dokumentaren.

Forviklinger

Etter noen uker begynte Matthew å sende flere intime bilder og videoer av blant annet manndommen sin. Alex syntes det var spennende, og de utviklet en seksuell relasjon.

Skuffelsen ble imidlertid stor da skolegutten åpnet Instagram, og oppdaget at Matthew hadde hatt jentekjæreste i to år, og hadde holdt henne skjult for ham.

Alex sendte dermed av gårde en melding til Matthew: «Jeg vil ikke møtes. Du har dame. Du bør si det». Hvorpå 18-åringen svarte at han ikke ville si det, og at Alex ikke skulle blande seg. Han ville holde forholdet så hemmelig som mulig.

GLAD GUTT: Alex Rodda var en livlig og omgjengelig tenåring. Foto: Crackit Productions og All3Media International

Men Alex ga seg ikke og varslet Matthews kjæreste at de hadde utvekslet meldinger i to-tre uker.

Det likte Matthew dårlig. Han sa til kjæresten at Alex løy. Alex på sin side kontret med at han hadde bevis, og truet med å dele Matthews penisbilde om han ikke sluttet å lyve.

Matthew fryktet at forholdet til Alex, som var mindreårig, skulle bli avslørt. For at 15-åringen skulle tie om de to, bestakk Matthew ham med penger. Det begynte med 500 kroner og økte gradvis til større summer. Totalt utgjorde det nærmere 23.000 kroner.

Forsvant

En mørk desemberkveld i 2019 tok det hele en dramatisk vending. Alex hadde avtalt å møte Matthew halv seks på ettermiddagen.

Venninnen Ezmee ble oppringt av Alex på FaceTime. Han fortalte henne at han skulle treffe Matthew.

– De skulle til et helt spesielt sted på et jorde ved en skog, forteller hun.

I de neste timene som fulgte var det stille fra 15-åringen. Moren Lisa ringte Alex i ni-tiden, men kom til telefonsvareren. Det uroet henne ikke nevneverdig, da hun var vant til at sønnen ikke alltid tok telefonen. Da hun imidlertid fikk vite at han ikke var med noen av vennene sine, forsto hun at noe var fryktelig galt.

FORHOLD: Alex Roddas seksuelle forhold til 18-årige Matthew Mason ble etter hvert komplisert. Foto: Crackit Productions og All3Media International

Én uke før hadde moren truffet på de to guttene hjemme i familiens bolig.

– Jeg sa til Alex: «Hold deg unna ham. Noe ved ham skurrer». Jeg kjente på en sterk frykt, deler hun.

Snart ble det postet en etterlysning av Alex på Facebook. Familie og venner begynte å lete i nærområdet utover natten, men ingen fant ham.

Ugjenkjennelig

Morgenen etter, 13. desember klokken ti over halv åtte, gjorde noen søppeltømmere et grufullt funn. I utkanten av skogen i Ashley Mill Lane i Cheshire lå det et lik. Den døde kroppen var nærmest ugjenkjennelig, med unntak av føttene som faren gjenkjente. Det var Alex.

Matthew hadde ført Alex inn i skogen seks uker etter deres første meldingsutveksling. Han hadde slått ham minst 15 ganger i hode og på kroppen med en 30 centimeter lang skrunøkkel. Minst ett av slagene hadde knust skallen. Det var benfragmenter i hjernen.

Samme dag ble 18-åringen pågrepet i Staffordshire. Politiet ba Matthew om å komme ut av bilen, men han lystret ikke og ble sittende. Betjentene ble nødt til å knuse vinduet og dra ham ut. Drapsredskapet og jakken til Alex ble funnet i bagasjerommet.

Skyldig

I rettssaken hevdet Matthew at det hadde oppstått en krangel i skogen. Ifølge 18-åringen hadde Alex angrepet ham først, slik at han måtte handle i selvforsvar.

Ifølge Manchester Evening News tok Matthew en røyk, før han lot Alex ligge hardt skadet og blødende igjen. Han dro til puben i nærheten av der han bodde. På puben tok han et Snapchat-bilde for å konstruere et alibi slik at ingen kunne mistenke ham for å ha vært med Alex.

DRAP: 13. desember 2019 ble Alex Rodda funnet brutalt drept i en skog i Ashley Mill Lane. Mannen han hadde hatt et forhold til i seks uker, Matthew Mason, ble senere funnet skyldig i drapet. Foto: Crackit Productions og All3Media International

Da han kom hjem, tok han et nytt bilde av seg selv i bar overkropp. Deretter dro han tilbake til åstedet for å se om Alex fremdeles lå der. Han forsøkte å dra tenåringens livløse kropp inn i bilen, men fikk det ikke til, og lot ham ligge.

I retten i Chester Crown Court kom det også frem at Matthew 6. desember hadde gjort et Google-søk knyttet til det å forgifte noen og dytte noen ned en trapp. Han hadde også søkt etter savnede barn i Cheshire som aldri ble funnet.

Matthew ble til slutt dømt til livstid, med en minstetid på 28 år. Han anket imidlertid dommen, og fikk den redusert til 26 år.

Dommer Steven Everett mente drapsmannen hadde «groomet» Alex over tid gjennom mobiltelefonen.

– Du bedrev barnelokking. Det var ikke din første seksuelle erfaring, men det var hans, sa Everett, ifølge BBC.

Se The Social Media Murders – The Murder of Alex Rodda på TV 2 Play.