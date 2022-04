Nytt hodebry for sjefen: – En utfordring

Tirsdag skal det norske landslaget igjen i aksjon når Polen gjester Ullevaal til VM-kvalifiseringskamp.

Torsdagens 5-1-seier mot Kosovo gjør at Martin Sjögrens jenter fremdeles styrer gruppen selv, og en av dem som briljerte og var med på å fore blant andre Ada Hegerberg i hennes landslagscomeback var Julie Blakstad på venstrebacken.

SERVERTE: Julie Blakstad og Ada Hegerberg jubler etter scoring i Sandefjord torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Med sine offensive kvaliteter har Ottestad-ekspressen satt sitt preg på den problemfylte venstreback-posisjonen i det norske landslaget, men har siden blitt rammet av koronasmitte og er ikke aktuell for Ullevaal-oppgjøret denne uken.

Landslagssjef Martin Sjögren innrømmer at 20-åringens fravær skaper en viss hodebry.

– Er det en problemposisjon for deg?

– Problem… Det er jo en utfordring når det blir sånn at den spilleren som kanskje er mest «lempad» å spille der, ikke er tilgjengelig som det er med Julie, sier svensken til TV 2 på pressekonferansen forut for tirsdagens kamp.

Forrige kamp mot Kosovo var også Guro Reiten, som blant annet spilte i den «utsatte posisjonen» i 4-0-seieren mot Belgia i høst, ute med koronasmitte.

– Vi har liksom forskjellige måter å kunne løse det her på, men venstrefotede spillere i det hele tatt er jo litt mangelvare totalt sett. Vi spiller gjerne med med en venstrebent spiller ytterst på venstrekant, men vi får se hva vi tar for en avgjørelse før kampen i morgen. Om vi velger å bruke Guro eller om det blir noen andre, sier Sjögren.

Landslagssjefen har i år også bruk Anja Sønstevold i rollen, mens både søndag og mandag drillet Sjögren høyrekant Amalie Eikeland i venstreback-posisjonen på Ullevaal-gresset.

– Hun kan benyttes på litt forskjellige posisjoner, og er jo kastet litt rundt i klubb nesten hver uke. Vi har også en mulighet til kanskje å flytte over Tuva Hansen til venstre, sier Sjögren til TV 2.

Alternativene er altså mange.

Tar gjerne plassen

Etter Sjögren har møtt pressen mandag er det midtbanespiller Vilde Bøe Risa og midtstopper Guro Bergsvand sin tur. TV 2 spør duoen om noen av dem kunne tenke seg venstrebacken, og etter litt stillhet bryter bergenser Bøe Risa stillheten.

– Guro er mer forsvarsspiller enn meg kanskje, sååå… Venstrefoten din? spør Manchester United-spilleren.

– Altså, jeg hadde sagt ja takk hvis jeg ble vurdert til den posisjonen selvfølgelig, sier Brann-stopper Bergsvand.

– Det hadde vi begge, legger Bøe Risa til.

– Men jeg skjønner også at jeg ikke er første tanke i den posisjonen, smiler Bersvand.

– Bra svart, konkluderer Bøe Risa.

PÅ PODIET: Vilde Bøe Risa og Guro Bergsvand på mandagens pressekonferanse. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Vil revansjere poengtap

Polen er den neste motstanderen Norge har avgitt poeng mot i en kvalikkamp på over 4,5 år, så 0-0-kampen på bortebane i høst skal med andre ord revansjeres tirsdag kveld.

– Det gjør at vi tar kampen ekstremt alvorlig og vet at det er en tøff motstand. Det er opptil flere veldig de spillere på det laget som bidrar til at de er et utrolig tøft lag å møte. Så vi har absolutt det i tankene. Samtidig har vi mest fokus på oss selv hva vi skal gjøre og egentlig bare bygge videre på det arbeidet vi har gjort og begynt på denne samlingen. Det er det som blir hovedtanken, men vi vet at Polen er et godt lag, sier Vilde Bøe Risa til TV 2.

Oppgjøret mot Polen går tirsdag 19.00 på NRK. Sommerens EM-sluttspill sendes på både TV 2 og NRK.