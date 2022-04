I mai skjer noe som kan gi Russland en fordel: – Ukraina mister naturlig forsvarsverk

Natt til mandag kunne man høre flysirenene over samtlige store ukrainske byer. Flere steder var det flyangrep.

– Det siste døgnet har russerne prøvd, men blitt slått noe tilbake, i Donbas-regionen. Også i Kharkiv begynner kampene å ta seg opp igjen, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og leder av forskningsgruppen deres på Ukraina, til TV 2.

Det har den siste uken vært snakket om at russerne mobiliserer for en ny stor offensiv.

– Er det denne offensiven som nå er i gang?

– Russerne driver fortsatt en omorganisering av grupperinger i forbindelse med uttrekkingen i nordlige områder. De vil normalt trenge litt mer tid for å komme i kampmodus. Det er snakk om å erstatte tap, de som har fått slitasje må hente seg inn, og skal du gå inn igjen på en organisert måte må du bruke litt tid, sier Røseth.

Ifølge IRW (Institute for the study of war), var det også harde kamper i Mariupol i helgen. Ukrainaske styrker forbereder seg her på det de kaller et siste slag.

– Gammelt ustyr

Røseth mener at de som nå sendes inn i Ukraina fra Russland først og fremst er uerfarne.

– Det russerne fyller på med nå er personell og materiell de hurtig har fylt på med. Mye av utstyret er gammelt, og soldatene er til dels utrente, sier han.

Røseth mener det vi nå ser på bakken i Ukraina, er fortsettelse av militæraksjonen for å beholde momentum.

– Men den store offensiven vil de trenge mer tid på å forberede seg på, sier han.

Tørker opp i mai

Røseth sier også at vi etterhvert vil se at også årstiden vil kunne hjelpe de russiske styrkene.

– Ukrainernes innsats har vært imponerende. De har kastet russerne ut av nord, motstandsdyktigheten deres er sterk. Samtidig vil situasjonen bli mer utfordrende når marka tørker opp i øst i begynnelsen av mai, sier han.

Han viser til at store landområder så langt har vært så gjørmete at det har vært problematisk å kjøre militære kjøretøy her. Russerne har under invasjonen så langt derfor vært avhengige av veier og annen infrastruktur.

– I løpet av mai vil det tørke opp slik at de kan kjøre utenfor veiene. Det blir utfordrende for ukrainerne, fordi de vil miste litt av sitt naturlige forsvarsverk, sier han.

Med flere muligheter for å kjøre kjøretøyene, vil russerne kunne skifte strategi.

– De vil kunne skifte til en manøver-krigføring som fort og hurtig kan omringe fienden, og hvor man i større grad bruker ildkraft og hurtighet som virkemiddel, sier han.

Russerne rekrutterer

Røseth er tydelig på at ingenting tyder på at russerne er i ferd med å gi seg.

– Det er ingen grunn til å tro at Russerne er i ferd med å gi opp, det ser vi jo på rekrutteringen. Russerne forsøker nå å rekrutterer nå titusenvis av soldater til sine tropper, sier han.

Også Røseths kollega, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, mener russerne nå gjør fremstøt.

– For at de skal kunne få til noe i nærmeste framtid, må de klare å samle sammen nok militære styrker til å slå Ukraina i Dombas. Det ser vi at de forsøker på nå, sier han.