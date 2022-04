Advarer om å være ekstra på vakt under påsketuren

Fredag rykket Oslo brann- og redningsetat ut til gressbranner på Rødtvet og Manglerud, og på lørdag brant det i vegetasjon i Holmenkollen, på Mortensrud og på Stovner. Alle brannene ble slukket.

– Det er veldig tørt mange steder nå, og det skal veldig lite til for at det tar fyr. I helgen var det også en del vind som gjør at slike branner kan spre seg raskt, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat i en pressemelding.

SPØRSMÅL: Sigurd Folgerø Dalen sier i en pressemelding at mange spørsmål tyder på at reglene kanskje ikke er krystallklare for folk. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vær ekstra på vakt

Kombinasjonen av lite nedbør, sen påske og mange som kanskje velger seg bypåske i stedet for hytta, gjør at brannvesenet ber folk være ekstra påpasselig med bruk av åpen ild.

– Mange tenker kanskje at siden det er tidlig på våren, så er det ikke fare for at kaffebålet eller engangsgrillen skal starte en brann i vegetasjonen rundt. Det er derfor vi ber folk være ekstra på vakt denne påsken, sier Dalen.

Bålforbudet starter først på langfredag, men Oslo brann- og redningsetat ber likevel folk være svært forsiktig med bruk av åpen ild nå.

BÅL: Et lite bål kan sørge for store skader nå som det et er tørt i skog og mark. Foto: Terje Pedersen / NTB

Får mange spørsmål

Det generelle bålforbudet som starter 15. april hvert år gjelder i udyrket mark, skog, fjell og strandområder. Bålforbudet er et generelt forbud mot all bruk av åpen ild og hensikten er å forhindre skogbrann.

– Vi får mange spørsmål om bålforbudet hvert år, og det tyder kanskje på at reglene ikke er helt krystallklare for folk. Men noe av det aller viktigste å formidle om bålforbudet er at det er den som tenner opp bålet som står ansvarlig for at det ikke sprer seg til en brann, sier Dalen.