Vålerenga-topper ferdige: – Klubben og jeg er uenige

«Espen Knutsen har informert styrene i klubben om at han ikke ønsker å forlenge sin avtale med Vålerenga Ishockey. Og med det takker en av klubbens største legender for seg», skriver klubben på sine hjemmesider.

– Etter så mange år i Vålerenga er det bra for begge parter å få en pause fra hverandre nå. Jeg har hatt noen fantastiske år i klubben og ønsker naturligvis spillere og hele apparatet rundt lykke til videre. Sønnen min spiller hockey for Vålerenga, så jeg kommer fortsatt til å bli å se jevnlig på Jordal. Jeg ønsker også å takke supporterne våre for støtten de gir laget i både medgang og motgang – den har alltid betydd utrolig mye for oss, sier Knutsen i pressemeldingen.

Han har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Tok ansvaret

I november i fjor sparket Vålerenga klubblegende Kenneth Larsen som hovedtrener.

Da tok Knutsen over ansvaret ut sesongen.

Det gikk ikke som han og klubben hadde håpet. Vålerenga røk ut mot Storhamar i kvartfinalen av årets NM-sluttspill.

Shampo» har hatt mange roller i Vålerenga etter sin spillerkarriere. I over ti år var han hovedtrener, før han ble assistenttrener i fire år. Han har også vært medieansvarlig i klubben.

«Espen Knutsen er et av de største navnene vi har i norsk ishockey. Han har lagt ned en formidabel innsats for klubben både som spiller, men ikke minst også som trener – og vi er alle svært takknemlig for all energi og innsats han har lagt ned for Vålerenga Ishockey. Vi ønsker Espen all lykke til videre, og håper at våre veier krysses igjen på Jordal for nye oppgaver ved en senere anledning», sier styreleder Arnold Nybo i Vålerenga Ishockey Elite og styreleder Einar J. Greve i Vålerenga Ishockey AS.

Sportssjefen ferdig

Sportssjef Frikk Juell har sagt opp sin stilling.

– Klubben og jeg er uenige om klubbens sportslige og idrettsadministrative veivalg. Dette handler om hvor beslutningene skal tas. Jeg mener sportssjefen må ha et reelt mandat. Klubben har et annet syn på dette. Jeg velger derfor å fratre min posisjon som sportssjef i Vålerenga. Jeg vil benytte anledningen til å takke Vålerenga for tiden i klubben, og samtidig ønske klubb, spillere og støtteapparat lykke til videre, sier han til TV 2.

Klubben hevder at de forsøkte å overtale han til å fortsette.

Vålerenga jobber nå med å finne en ny hovedtrener og sportssjef.