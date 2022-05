Turte ikke gå på do om natta: – Hørtes ut som noen knasket på et eple

Allerede i januar begynte jentene å legge merke til at ikke alt var som det pleide å være i kollektivet deres i Bergen sentrum.

– Det forsvant mat fra søppelkassen vår på kjøkkenet. Også så det ut som noen konstant bommet på søppelkassen, sier Stine Øymo.

Jentene irriterte seg over rotet, og begynte etterhvert å legge skylden over på hverandre.

– Da jeg skulle vaske på kjøkkenet, oppdaget jeg at det var sinnsykt mye matrester bak vasken. Jeg skrev derfor en melding i gruppechatten vår med «Hallo, nå må vi klare å kaste søpla i søppelkassen», sier Celine Nysted.

Men ingen av jentene kjente seg igjen i at de ikke klarte å treffe i søpla.

Det var først et par uker senere at de skulle forstå hvem som sto bak griseriet.

Uønsket besøk på kjøkkenet

Tidlig i februar begynte jentene å høre lyder fra kjøkkenskapet.

– Både Cathrine og jeg hørte at det var noe som holdt på inne i kjøkkenskapet vårt, som drev og rasla i søpla vår, sier Celine.

Da forsto jentene at de hadde uønsket besøk på kjøkkenet. De bestemte seg derfor for å melde ifra til utleieren om at de hadde rotter i hus.

Hør (og se) rotta i kjøkkenskapet i videoen øverst i saken.

Men jentene fikk ikke svar på sin første henvendelse til utleier. Fire dager etter sendte de derfor en ny melding.

– Da fikk vi svar om at han skulle komme innom sammen med en fra skadedyrkontrollen, Cytox, for å se på det, sier Celine.

Dagen etter kom utleier og Cytox til leiligheten for å undersøke problemet.

– Vi hørte ingenting fra dem etter at de hadde vært her, så en knapp uke etter besøket måtte vi purre på svar igjen, sier Celine.

Da fikk jentene svar av utleier om at de hadde funnet slepespor etter rotter i kjøkkenskapet, og at Cytox jobbet med å utarbeide en plan for å bli kvitt problemet.

Redde for å gå på do og lage mat

Jentene opplevde at lydene fra skapet under vasken ble høyere og høyere for hver dag som gikk.

Derfor unngikk de etterhvert å bevege seg fritt rundt i leiligheten på kveldstid, i frykt for å møte på rottene.

– Man har egentlig ikke lyst til å lage mat, for man vet ikke hvor rotta har vært. Og man tør ikke gå på do på natta, så man må ligge og holde seg, forklarer Stine.

HULL: Rottene spiste seg gjennom teipen, og hadde igjen fri tilgang inn i kjøkkenskapet til jentene. Foto: Celine Nysted/privat

Etter en stund prøvde jentene selv å løse problemet. De fjernet søppelkassa fra skapet under vasken, vasket godt og teipet igjen alle hull under skapet.

Men det viste seg å være en kortvarig løsning.

Etter en knapp uke hadde rottene gnagd seg igjennom teipen, og hadde igjen fri tilgang inn på kjøkkenet.

Jentene fortsatte å purre på utleier.

– Til slutt fikk vi beskjed om at han skulle tette hullene i skapet, sier Celine.

Den 6. mars ble alle hull tettet med skum og hønsenetting, for å forhindre at rottene hadde fri tilgang til kjøkkenet.

– Selv om hullene var tettet, var det fortsatt aktivitet inni veggen, forteller jentene.

Men også denne løsningen hjalp lite. De to neste ukene hørte jentene rottene spise seg gjennom skummet.

– Det hørtes ut som om noen satt og knasket på et eple, forteller Stine.

UNDER VASKEN: Rottene spiste seg gjennom skummet som var lagt inn av huseier for å tette hull. Foto: Celine Nysted/privat

Rottene var enda en gang tilbake i kjøkkenskapet deres.

Unngått å være hjemme

Jentene forteller at de har vært lite hjemme i leiligheten i perioden hvor rottene har herjet på kjøkkenet.

De har sovet på gulvet hos venner og vært på hyppige besøk hjemme hos foreldrene sine for å unngå å være i leiligheten.

– Det har vært ekkelt å være her, sier Cathrine Næss.

Jentene syns det mest frustrerende med å ha rottebesøk i studentboligen er det de mener er manglende oppfølgingen fra utleier.

– Vi har jo sagt ifra så mange ganger og føler at vi ikke kommer noen vei, så da tenker man jo at det kanskje er noe vi gjør feil, sier Stine.

Jentene sa opp leiligheten allerede 1. februar av andre årsaker. De har bodd ut oppsigelsestiden sin på tre måneder, og valgte å holde tilbake husleien for april.

Men da fikk de inkassovarsel med krav om å betale leien.

Jentene forteller at de flere ganger har vært i kontakt med utleier angående kompensasjon for påkjenningen de har hatt de siste månedene. De sier de har fått beskjed om at de må vente med det til utleier har fått kontroll på problemet.

– På et tidspunkt så blir man nesten litt vant til å ha rotter i leiligheten, og begynner å tenke at vi kanskje overreagerer. Men vi har følt oss veldig alene i dette, og ikke visst hvilke rettigheter vi har, sier Celine.

Forbrukerjurist Thomas Iversen mener derimot at jentene har gjort alt riktig i dette tilfellet.

HUSLEIE: Forbrukerjurist Thomas Iversen sier jentene har rett til å holde tilbake leie. Foto: Forbrukerrådet

– Jentene har kun ansvaret for å varsle utleier når de oppdager problemet, og si ifra hvis det utvikler seg. Det virker det som de har gjort i dette tilfellet, og da er det utleier som har ansvar for å ta tak i problemet relativt raskt, sier Iversen.

– Når det oppstår et problem med boligen så har leieboeren rett til å holde tilbake leie til problemet er fikset, men da bør også inkassofirmaet varsles om at det er en pågående skadedyrsak slik at beløpet ikke går til inkasso, forklarer han.

– Et omfattende problem

Det er Svein Erik Ingdahl som har ansvaret for å leie ut leiligheten i Bergen sentrum.

Han forteller til TV 2 hjelper deg at de har hatt rotter i flere etasjer i huset der jentene bor, og at det har vært krevende å få bukt med rottene.

– Dette har vært et omfattende problem med rotter som oppholder seg i veggene i to etasjer i samme bygg. Vi har flere ganger vært og sett på det og forsøkt å finne løsninger, sier han, og legger til at det ikke er enkelt å bli kvitt rotter.

– Vi har også forsøkt å få hjelp av Cytox til å sette opp rottefeller, men det har ikke vært vellykket i det store og hele. Vi har ikke klart å ta mer enn en rotte i en slik rottefelle.

Nå håper han derimot at de endelig har klart å løse problemet.

– Vi har nå lagt nytt gulv, og fått tettet alle hull.

Ingdahl sier det ikke er observert rotteaktivitet på en måned i den aktuelle etasjen, og legger til at problemet ikke har vært så akutt som jentene beskriver det som.

– Jeg skjønner at det har vært plagsomt, men det har jo ikke vært rotter inne i leiligheten. De har for det meste oppholdt seg inne i veggen eller i kjøkkenskapet, sier Ingdahl.

– Kunne fulgt dem opp bedre

Utleieren innrømmer derimot at han kunne vært flinkere til å svare på jentenes henvendelser.

– Jeg ser at vi kunne ha fulgt dem opp litt bedre, men vi har prøvd å finne løsninger på problemet hele veien, sier Ingdahl.

Sammen med huseier Mads Helle, har han vært i dialog med jentene om kompensasjon. De tilbød først jentene 7500 kroner hver.

Men jentene var ikke fornøyde med tilbudet.

– Dette har vært en stor påkjenning for oss de tre siste månedene. Vi har jo måttet tilrettelegge hele hverdagen vår for å unngå å møte på rottene, mener Stine.

– Også er det følelsen av å ikke helt bli trodd på. Vi har følt oss som tre drittunger som bare klager, men dette har jo påvirket oss veldig de siste månedene, legger Celine til.

Ingdahl avviser at jentene ikke ble trodd.

Jentene har bedt om en kompensasjon på 9500 kroner hver. Det tilsvarer litt under to husleier for dem.

Etter at jentene takket nei til tilbudet om 7500 kroner, har Ingdahl ombestemt seg og redusert tilbudet til 5500 kroner, som tilsvarer en måneds husleie.

– Vi har verken tid, energi eller råd til å ta den kampen. Det er veldig synd, men da ser vi ingen annen utvei enn å la dette ligge. Vi håper denne saken når ut til flere unge studenter som kan havne i slike situasjoner, hvor de forhåpentligvis kan få et bedre utfall, sier Celine.