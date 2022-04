Utrydningstruede dyr funnet på lager

Spansk politi gjorde et noe uvanlig beslag på et lager i storbyen Valencia sist onsdag.

Forrige onsdag gjorde det spanske politiet Guardia Civil det de omtaler som det største beslaget av ulovlige utstoppede dyr i Europa noensinne.

Over 1000 dyr, noen av dem utryddet eller utrydningstruede, ble funnet i en lagerbygning i havnebyen Valencia, langs Spanias østkyst.

Dyrene har en estimert verdi på 275 millioner norske kroner, skriver politiet i en pressemelding.

Nå har politiet startet en etterforskning for å finne ut av hvordan dyrene havnet i Valencia.

– Dyrene har blitt fraktet hit fra land som Canada, Afghanistan, India og Sibir. Nå skal vi forsøke å avdekke hvordan smuglerne har operert, og hvordan de har klart å unngå tollvesenet, sier det spanske politiet til avisa Levante.

Risikerer fengselsstraff

Blant dyrene som ble funnet var løver, elefanter, snøleoparder, bengaltigre og den utryddede sabelantilopen.

Også 198 støttenner fra elefanter ble funnet i den private samlingen. Omsetning av elfenben har vært forbudt siden 1998, i et forsøk på å skåne utrydningstruede elefanter fra krypskyttere.

ELFENBEN: Store mengder elfenben fra elefanter ble funnet i den private samlingen. Foto: HANDOUT

Eieren, som skal være en forretningsmann, etterforskes nå for smugling og naturkriminalitet. Han hevder selv at han har arvet flesteparten av dyrene fra sin far, skriver den spanske avisa ABC.

De skriver også at mannen, som først nektet politiet adgang til lageret, risikerer opptil to års fengsel.

Eieren er foreløpig ikke arrestert.

Etterforskningen startet november 2021, da politiet mottok tips om at det skulle være en privat samling ulovlige, utstoppede dyr i byen.

Siden da har politiet brukt store ressurser på å finne dyrene.

Til naturhistorisk museum

Totalt 1090 dyr ble funnet i den private samlingen, som befant seg i bydelen Bétera, nord for Valencia sentrum.

405 av disse er enten utryddet eller utrydningstruede.

Løytnant i det spanske politiet, Carlos Domínguez, sier til ABC at dyrene antagelig vil bli sendt til naturhistoriske museer.

– Vi skal nå opprette kontakt med ulike museer og sørge for at dyrene blir transportert dit, uttaler Domínguez til avisa.