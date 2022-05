Slik ble Ryan (28) drept av sin besatte kjæreste

Profilbildet hennes var tatt på «spring break» i Daytona Beach, og viste en smilende vakker jente i bikini.

Ryan Carter Poston dristet seg til å sende jenta en venneforespørsel, og etter kort tids chatting bestemte de seg for å møtes i levende live.

Det ble fort flere møter, og paret delte bilder av hverandre og sine felles opplevelser med venner og kjente i sosiale medier.

I ettertid har venner av Ryan fortalt at han egentlig ikke var på utkikk etter et seriøst forhold. Han skal egentlig ha ønsket noe uforpliktende – en person å ha det gøy med, for å komme over sin forrige ekskjæreste, Lauren Worley. Hun som det skal ha blitt slutt med kort tid før han kontaktet Shayna Hubers.

Turbulent forhold

Etter noen måneders turbulent forhold med mye dramatikk, sjalusiutbrudd og krangling, mistet gradvis Ryan interessen for Shayna.

Han skal ha forsøkt å bryte med henne flere ganger, men klarte ikke å komme til en enighet med henne om at forholdet var slutt.

– Han klarte det bare ikke. Han var for snill, og ville ikke såre henne, forklarte Ryans nære venn, Tom Awadalla, da han vitnet i rettssaken mot Shayna.

Den oppsiktsvekkende saken fikk stor medieoppmerksomhet i USA, og i et intervju med «48 Hours» på CBS News, fortalte en annen kamerat av Ryan om tapet av vennen.

– Ryan var en sånn person som du vil ha i livet ditt. Ikke bare var han en veldig god venn, men en kjærlig sønn og en beskyttende og trygg storebror, sa kompisen Matt Herren.

BESATT: Shayna Michelle Hubers tekstet hundrevis av meldinger til Ryan Carter Poston etter at han forsøkte å avslutte forholdet deres. Etter hvert gikk hun enda hardere til verks. Foto: Kentucky State Prison

Den galeste personen som finnes

En rekke vitner fortalte hvordan Ryan desperat hadde forsøkt å kvitte seg med Shayna, men at hun hadde blitt mer og mer intens i forsøkene på å beholde ham i livet sitt.

– Jeg tror hun hadde satt seg som mål at hun skulle være den han slo seg til ro med. Når hun skjønte at det ikke ville gå, ble det et stort problem, fortalte Ryans venninne, Allie Wagner, til «48 Hours».

I programmet leste hun opp en Facebook-melding hun hadde fått fra Ryan, der de to diskuterte Shaynas besettelse av ham.

«Hun er bokstavelig talt den galeste, jævla personen jeg noen gang har møtt. Hun skremmer meg nesten», skrev Ryan.

Til en annen venn innrømmet han også at han var ganske rådvill, og ikke visste hva han skulle gjøre for å bli kvitt Shayna.

«Dette nærmer seg besøksforbud-nivå-galskap. Hun har dukket opp i leiligheten min tre ganger nå, og nekter å dra hver gang», skrev Ryan til vennen.

Fantaserte om drap

Samtidig forsøkte Shayna å overbevise sine egne venner om at det var hun som var utsatt for en manipulerende og kontrollerende kjæreste, og at kjærligheten hun følte for Ryan var i ferd med å endre seg.

«Han sier han bare er med meg fordi jeg får han til å føle seg så fæl når jeg gråter», skrev hun til en venn, ifølge nettstedet 20/20.

«Kjærligheten min har endret seg til hat. Når vi drar på skytebanen sammen i kveld, har jeg lyst til å snu meg rundt å skyte og drepe ham, og late som om det var en ulykke».

Ifølge aktor i saken, Michelle Snodgrass, fant etterforskerne «hundretusenvis av tekstmeldinger» da de gikk igjennom Ryans telefon etter drapet.

De fleste meldingene var fra Shayna.

For hver melding han hadde sendt til henne, hadde hun respondert med opptil 50 svar.

– Hun klarte ikke å kontrollere seg selv, fortalte Snodgrass til «48 Hours».

Var besatt

Ryans ekskjæreste, Lauren, fortalte åpent om hvordan de to alltid hadde sett for seg at de skulle finne tilbake til hverandre senere i livet.

Ifølge Worley slet vennene deres i ettertid med skyldfølelse for å ikke ha gjort mer for å hjelpe Ryan bort fra Shayna.

– Hun (Shayna, journ.anm.) pleide å gå rundt og spørre om folk kjente meg, og om de syntes hun var penere enn meg. Det var som om hun var besatt av det – utover besettelsen av Ryan, fortalte Lauren til 20/20.

Åtte måneder før han ble drept, og i nok et forsøk på å avslutte forholdet, skrev Ryan til Shayna at hun gjerne kunne fortelle folk at det var hun som hadde gjort det slutt med ham.

Hun responderte på meldingene hans med at «hun elsket ham mer enn han fortjente».

Bønnfalt om fred

En knapp måned senere – i mars 2012, ett år etter at de først møttes, bønnfalte Ryan Shayna om at hun måtte la ham være i fred.

«SLUTT å tekste meg», skrev han, etter å ha blitt bombardert med tekstmeldinger daglig.

I rettssaken kom det frem at en av Shaynas strategier hadde vært å bombardere Ryan med meldinger, helt til han til slutt ga etter.

Hun kunne sende mellom femti og hundre tekstmeldinger daglig, til han til slutt gikk med på å fortsette å møte henne. Ryan og Shayna fortsatte sitt destruktive av-og-på-forhold gjennom den påfølgende sommeren, før det i august igjen ble slutt.

Da hadde Ryan fått nok, og i en melding til Shayna skrev han: «Jeg skrur av telefonen og barrikaderer døra».

Ifølge politiinspektør Bill Birkenhauer var Shaynas respons på dette at hun sendte Ryan minst hundre tekstmeldinger i løpet av de neste ni timene.

– Dette kommer jo tilbake til én ting. Hun er besatt av Ryan Poston, sa Birkenhauer til «48 Hours».

Ville videre i livet

Ryan hadde i tillegg til av-og-på forholdet til Shayna, brukt tiden på å forsøke å gå videre med livet sitt. Etter lang tids chatting på Facebook og på tekstmeldinger, hadde han omsider avtalt en første date med selveste Miss Ohio, Audrey Bolte.

Fredag 12. oktober 2012 var det en forventningsfull Audrey som møtte til avtalt tid og sted. Men Ryan dukket aldri opp til daten.

Kvelden før hadde han nemlig vært hjemme hos Shaynas foreldre, sammen med Shayna, før de hadde dratt hjem til Ryan.

DATE: Ryan hadde avtalt å møte missedronningen Audrey Bolte. Han dukket imidlertid aldri opp til daten 12. oktober 2012. Foto: David Becker / UPI / Shutterstock / Scanpix

Ifølge Shaynas mor hadde Ryan og datteren bestemt seg for å tilbringe natten sammen, hjemme hos ham.

– Jeg vet ikke om dette var en del av Ryans forsøk på å avslutte dette på en god måte, sa Shaynas mor i rettssaken mot datteren, som dagen etter besøket skjøt og drepte Ryan.

I sitt eget hjem ble han drept av Shayna med seks skudd. Det ene hadde hun plassert rett i ansiktet hans.

Det var Shayna selv som ringte nødtelefonen og fortalte at hun hadde skutt og drept kjæresten.

– Jeg drepte kjæresten min i selvforsvar. Han banket meg, og prøvde å bære meg ut av huset. Jeg prøvde å komme tilbake for å hente tingene mine. Han var rett foran meg og strakk seg etter pistolen. Jeg tok den fra ham og fyrte av, forklarte hun til politiet.

Shaynas mor innrømmet at datteren hadde ringt henne, før hun ringte politiet, og at hun hadde bedt henne ringe nødtelefonen og fortelle nøyaktig hva som hadde skjedd.

Innrømmet alt

Etter at hun ble arrestert fikk Shayna lest opp rettighetene sine. Hun ba om en advokat, men videoopptak av henne viser at hun likevel skal ha fortsatt å snakke til flere politibetjenter – vel vitende om at det hun sa kunne bli brukt mot henne.

I det som stort sett kan beskrives som monologer, sa Shayna blant annet:

– Kan man dusje i fengsel, hvis jeg må dit? Eller er det sånn at man bare blir veldig skitten?»

Og:

– Han har rettet våpen mot meg tidligere på spøk. Og nå skjøt jeg han i selvforsvar, fordi han tidligere har gjort ting der jeg har slått hodet mitt og kunne ha dødd».

SELVFORSVAR: Shayna hevdet overfor politiet at hun skjøt Ryan i selvforsvar. Foto: Kentucky State Prison

Shayna fortsatte å fortelle politibetjentene hvordan hun skal ha skutt Ryan flere ganger.

– Han hadde rykninger, og jeg ville ikke at han skulle ha vondt, så jeg skjøt han flere ganger.

Hun uttrykte også bekymring for sin egen fremtid, vel vitende om at hun nå var en drapskvinne – selv om hun hevdet at hun hadde handlet i selvforsvar.

– Jeg vet ikke om noen vil gifte seg med meg, hvis de vet at jeg drepte en kjæreste i selvforsvar, fortalte hun en av betjentene.

Etter at hun ble overlatt til seg selv i avhørsrommet, viste overvåkningskameraene henne danse rundt mens hun sang på sangen «Amazing Grace».

Samtidig proklamerte hun høyt:

– Jeg gjorde det. Yes! Jeg gjorde det, jeg kan ikke tro jeg gjorde det. Jeg er så god på skuespill.

Sønderknust familie

Tilbake satt familie og venner i bunnløs sorg over tapet av en sønn, storebror og venn.

«Ryan var like smart som han var snill, og like rettferdig som han var omsorgsfull», skrev hans sønderknuste familie i en uttalelse, dagen etter at drapet ble kjent.

«Hans bortgang er en ubeskrivelig tragedie for så mange mennesker. Vi ber Ryans familie og venner, i likhet med lokalsamfunnet vårt, om å inkludere Ryan og de han elsket i sine tanker og bønner. Vi ønsker å gjøre det klart at Ryan forsøkte å avslutte dette forholdet. Han prøvde å gå videre med livet sitt. Tragisk nok ble livet tatt fra ham. Nå må rettferdigheten seire», var familiens bønn.

Men det var ingen tvil om hvem som hadde tatt livet av Ryan.

– Jeg visste at han ville dø, eller i hvert fall få et helt deformert ansikt, skal Shayna ha sagt i avhøret, samme kveld som drapet skjedde.

– Han er veldig forfengelig, og i en av de siste gode samtalene vi hadde fortalte han meg at han ville ta en neseoperasjon. Jeg skjøt han der. Jeg ga han den «nesejobben» han drømte om, sa Shayna til en av politibetjentene.

ÅSTEDET: Ryan ble skutt og drept av sin av-og-på-kjæreste Shayna i oktober 2012. Foto: Kentucky State Prison

Mens hun satt fengslet i påvente av en rettssak, viste Shayna lite tilløp til anger. Cellekamerater som vitnet i saken fortalte at hun tvert imot skal ha virket tilfreds med det hun hadde gjort. En av cellekameratene hennes fortalte i rettssaken at Shayna skrøt av hvordan hun hadde drept kjæresten.

Dramatikk i retten

Kausjonen ble satt til fem millioner dollar – en sum verken Shayna eller familien hennes var i stand til å skrape sammen. Hun ble derfor sittende i fengsel til rettssaken mot henne kom opp.

Shayna ble dømt til 40 års fengsel i 2015, men ettersom et av jurymedlemmene i saken var tidligere straffedømt, og hadde unnlatt å opplyse retten om dette, ble dommen kjent ugyldig.

Etter å ha ventet bak murene i tre år på en endelig dom, ble Shayna 16. januar 2018 omsider dømt til livstid i fengsel for drapet på Ryan.

Shayna soner nå livstidsdommen ved Kentucky Correctional Institute for Women. Hun kan søke om prøveløslatelse i 2032.

Shayna hevder fortsatt at drapet skjedde i selvforsvar, og skylder på at oppførselen hennes var trigget av en personlighetsforstyrrelse. Det er ikke tatt stilling til om anken hennes vil tas til følge.

Kilder: 48Hours, CBSNews, EOnline.