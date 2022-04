Mercedes har vært langt framme i skoene på elektrifisering av bilparken. Det begynte med B-Klasse i 2014. De siste årene har de rullet ut mange nye EQ-modeller, som er betegnelse på elbilene. Bak de to bokstavene fyller de på en bokstav til, for å si noe om segmentet bilen hører hjemme i.

EQC, EQS,EQB, EQA og EQV er allerede på plass. Men det er mange flere på gang.

Neste skudd på Mercedes-stammen i så måte er EQE – der den siste bokstaven sladrer om at bilen ligger tett opp til den tradisjonsrike familiebilen Mercedes E-Klasse. Sistnevnte er en bil som i flere generasjoner nærmest har vært fasitsvaret på en stor, elegant, komfortabel, kraftig og velutstyrt familiebil – som også byr på en god dose status.

Mercedes EQE: Pluss: Komfort og luksusfølelse Minus: Pris og bagasjeplass Fra-pris i Norge: 897.000 kroner Pris testbil: Ikke priset i Norge

En bil som når den er ny, definitivt hører hjemme i det øvre sjiktet i middelklassen. For som så ofte før – smaker det, så kostet det.

Nå er vi i Frankfurt i Tyskland for å bli bedre kjent med den nye, elektriske "E-Klasse". En bil det stilles store forventninger til.

Ikke er den langt unna heller. Allerede denne sommeren kommer bilen til Norge, om alt går etter planen.

Vi kan avsløre én god og én dårlig nyhet om bilen. Den dårlige først: E-Klasse har lange tradisjoner som stasjonsvogn. EQE kommer kun som firedørs sedan. Den gode nyheten; EQE ligger tett opp til den enda større og dyrere EQS når det gjelder design og teknologi. De bygger på samme plattform.

Vi utstyres med et blått eksempler av EQE hvor det står 350+ på emblemet bak. Hva det innebærer skal vi komme nærmere til bake til.

Mange og lange buer til tross, vi synes bilen har harmoniske linjer. EQE er ekstremt aerodynamisk.

Hvordan er den å kjøre:

Ute både regner og blåser det skikkelig surt. Utetemperaturmåleren i bilen viser bare noen få plussgrader. Da er det godt å ta plass i myke, gode skinnseter, lukke døren, få på varmen og vite at man har noen gode mil foran seg i luksuriøse omgivelser. Denne gangen altså i form av den helt nye, elektriske familiebilen Mercedes EQE.

Vi legger lydløst av gårde ut i hektisk påsketrafikk i Frankfurt. Målet er først en etappe på Autobahn, siden ut på landet og videre opp i fjellene. Til tross for nesten fem meters lengde, omtrent det samme som en Tesla Model S, oppleves den som lettkjørt og smidig. Selv i trange bygater.

Vår bil er utstyrt med firehjulsstyring. I praksis vi det si at i hastigheter under 60 km/t, styrer bakhjulene i motsatt retning av forhjulene. Dette gjør bilen lett manøvrerbar og kvikk.

Ved hastigheter over 60 km/t styrer bakhjulene i samme retning som forhjulene. Det gir økt stabilitet ved raske filskift eller ved en plutselig unnamanøver. Bakhjulsstyringen er tilleggsutstyr.

Bilen formelig flyter avgårde og takler alle typer underlag på en god måte takket være en kombinasjon av adaptive ADS+-støtdempere i kombinasjon med luftfjæring. Fjærings- og demperkarakteristikken varieres helt automatisk på hvert enkelt hjul, alt etter underlaget. Vi opplever på vår tur at komforten er satt i høysetet, enten det er bykjøring, landevei eller svingete fjellpass som skal forseres.

Broom-Benny er på test-tur med nye Mercedes EQE i et regn- og vindfylt Tyskland. Da er det ekstra lett å kose seg bak rattet i noen timer.

Vi blir overrasket av skikkelig snøvær i fjellet med EQE. Les mer om det her:

Vel tilbake på Autobahn er det tid for å teste bilen i høy hastighet. Også det oppleves som udramatisk. Vi setter den i "Sport" og gir gass. Ved 120 km/t senkes fjæringen 20 millimeter, for å redusere luftmotstanden og for å øke stabiliteten. Når farten synker under 80 km/t, går fjæringen tilbake til normalposisjonen. Bilen kan også heves 25 millimeter ved å trykke på en knapp, når farten er under 40 km/t.

Mye trafikk gjør at vi ikke får testet toppfarten på 160 km/t, men vi får i alle fall kjørt den i drøyt 150 km/t på noen strekninger. Bilen går snorrett og stabilt. Det hele er helt udramatisk. En annen ting som er påtagelig er fraværet av støy, som er bortimot total, selv ved regnvær og våt veibane.

Vi nevner dette når bilen leveres tilbake etter testturen. Det viser seg at denne bilen er ytterligere støydempet med blant annet doble sideruter foran. Dette er tilleggsutstyr.

Turen går egentlig altfor fort. Vi skulle gjerne hatt mer tid bak rattet for å bli enda bedre kjent med bilen og alle funksjonene.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med en grundigere test når bilen kommer til landet, men vi har i alle fall nok tid bak rattet til å gjøre oss opp en noenlunde kvalifisert mening.

Bilen vi kjører er som nevnt en EQE 350+. Den har bakhjulsdrift, 90 kWt batteri (netto) og en oppgitt rekkevidde på 545 - 660 km. Effekten er 292 hk / 530 Nm. Strømforbruket er oppgitt til mellom 15,7 - 19,3 kWt per 100 km.

På vår testtur, som neppe er representativ for vanlig kjøring og som er under langt fra optimale forhold, ender vi opp på 23,5 kWt. Det er overraskende høyt.

EQE 350+ vil ikke tas inn til Norge.

Plass og praktiske løsninger:

430 liter er det du får med deg her. Det er 100 liter mindre enn på E-Klasse sedan. EQE har ingen «frunk» foran.

Hva får du med deg?

Drømmer du om å trekke diger campingvogn, må vi skuffe deg. Tillatt hengervekt er 750 kilo. Det vi si at en alminnelig hagetilhenger er det største du kan trekke. EQE får også mulighet til å ha taklast.

Bagasjeplassen er heller ikke kjempestor. Vi snakker om 430 liter, som er helt greit, men heller ikke mer. Dagens E-Klasse i sedanutgave byr på 540 liter.

EQE har heller ingen "frunk" foran, så bagen med ladekabler må ligge baki sammen med annen bagasje.

Panseret kan ikke åpnes og spylervæske fylles på via en luke i forskjermen.

Plassen i kupeen er god og absolutt en premiumbil verdig.

Livet i baksetet

I baksetet er plassen god til både hode og knær, også for voksne. Det som ser ut som askebeger bakerst på midtkonsollen mellom forsetene er egentlig en luke for ulike tilkoblinger. Smart.

Midtarmlene er på plass, men ingen skiluke for lange gjenstander. Det er godt med smarte oppbevaringsrom over hele kupeen.

Noen timer bak dette rattet er absolutt ingen straff. Det er lett å trives på førerplass.

Bak rattet

Nye EQE kan bestilles med Hyperscreen som finnes i blant annet den enda større EQS. Denne store, buede skjermenheten, går på tvers fra A-stolpe til A-stolpe. Under en felles glassflate finner du tre skjermer som visuelt smelter sammen til en skjerm.

Den foran føreren har instrumenter. Den i midten fungerer som en MMI-skjerm og den foran passasjeren byr på kontroller og underholdning som styres fra passasjerplass.

Hyperscreen er én av svært få ting vår testbil ikke er utstyrt med og vi kan forsikre om at det fungerer helt utmerket uten.

Den er vel strengt tatt mer en "kjekt å ha-greie" enn en "må ha-greie". Vi savnet den ikke et sekund på vår testrunde.

Man trenger ikke Hyperscreen over hele dashbordet. Denne fungerer aldeles utmerket. Vi liker også feltet nederst hvor du enkelt kan justere klimaanlegget, samt bryterraden under selve skjermen.

Vi imponeres derimot over et responsivt, raskt og lettbetjent navigasjons-anlegg. Det planlegger den raskeste og mest praktiske ruten, inkludert ladestopp. Den baserer seg på flere faktorer som topografi, rute, temperatur og fart. I tillegg styres flere funksjoner herfra, enkelt, intuitivt og greit.

Kontrollpanelene for det automatiske klimaanlegget er plassert i det nedre området av det den midtre skjermen og vises permanent, slik at men veldig enkelt kan justere innstillingene. Det liker vi.

Kupeen er flyttet fram og hele bilen bærer preg av at Mercedes har jobbet mye med aerodynamikken. Legg også merke til de «tette» felgene.

Design: Utenpå og inni

For å nok en gang sammenligne med E-Klasse, er dette noe helt annet. Slektskapet til den øvrige EQ-familien er framtredende. Særlig er den lik den større EQS. Men etter å ha tittet nærmere på og brukt bilen noe, liker vi faktisk linjene bedre på denne. Kanskje er det noe med den fysiske størrelsen som gjør at det harmonerer bedre? Det er selvfølgelig en smakssak.

Vi mener at Mercedes har skapt en elegant luksussedan med et litt sportslig tilsnitt i EQE.

Bue-designet går igjen som en rød tråd. Fraværet av stor fossilmotor gjør at hele kupeen er flyttet framover. Man trenger bare på ta en kjapp titt på bilen for å se at det har vært jobbet mye med aerodynamikken. Så er også luftmotstanden nesten sensasjonelt lav. Vi snakker en Cw på 0,22. Det gir lite vindsus, samtidig som det er godt for rekkevidden.

Den innvendige plassen er raus, setene gode og rattet like så. Midtkonsollen er høy og gir litt cockpit-følelse. Materialene og finishen holder det nivået man forventer, og vel så det, i en tysk premiumbil. Det vil si skyhøyt. Også innvendig og særlig på dashbordet er det lange, sveipende og elegante linjer. Detaljene er mange og det hele både ser ut – og er – påkostet. Man kunne løst det billigere, men her har kvalitet, finish og design fått høy prioritet. Bare de turbinlignende luftdysene på dashbordet er verdt en studie i seg selv.

Bryterne på døren til setejusteringene er det eneste vi irriterer oss litt over. De er lite følsomme. Dette fungerte faktisk mye bedre i eldre modeller av Mercedes.

Trippel navigasjonsvisning. Både på den store skjermen, i de digitale instrumentene og på head up-displayet i frontruten. Materialkvalitet og finish er i absolutt toppklasse. Så kan man jo mene hva man vil om treverk i dashbordet. Men Mercedes har lange tradisjoner med nettopp det.

Tech-faktor

I likhet med flaggskipet EQS har EQE muligheten til å laste ned nye funksjoner via skybaserte oppdateringer (OTA). Det betyr at man kan oppdatere bilen over natten og ha nye funksjoner tilgjengelig neste morgen.

EQE kan lades med inntil 170 kW på hurtigladestasjoner. En rekkevidde på nye 180 kilometer skal kunne lades opp på 15 minutter under optimale forhold. Dette fikk vi ikke testet på vår testtur. Batteriet kan forvarmes eller kjøles under kjøring slik at det har den ideelle temperaturen når man svinger inn på ladestasjonen. Det gir raskere lading.

Regenereringseffekten er på opptil 260 kW. Her kan vi justere nivået av regenerering ved å bruke hendlene bak rattet.

Utgavene med firehjulsdrift har Torque Shift som fordeler dreiemomentet mellom for- og bakakselen. Motorene kan reguleres uavhengig av hverandre, og dreiemomentet kontrolleres 10.000 ganger i minuttet og justerer fordelingen når det er nødvendig.

EQE er utstyrt med det Mercedes kaller for Digital Light med 2,6 millioner(!) mikrospeil for optimalt lysbilde ved en hver anledning.

Bilene kan også leveres med en rekke tilbehør og ulike utstyrspakker. Her er det nesten bare fantasien, eller eventuelt lommeboka, som setter begrensingene.

Vi kjører en EQE 350+ med bakhjulsdrift og ble overrasket av skikkelig snøvær. Bilen står på sommerdekk og vi kan bekrefte at både ABS-bremsene og ESP (antiskrens) virker som det skal.

Konklusjon:

EQE er en svært verdig arvtager til E-Klasse. Tro mot konseptet. Plass, komfort, utstyrsnivå, en dose status – ja, alt er der. Enda mer enn noen gang. Dette er en virkelig flott bil. Den svarer til alle våre forventninger og litt til. Akkurat slik det skal og bør være når Mercedes lanserer en ny, stor bil.

Om vi skal sette fingeren på noe, så skulle vi ønsket oss en "frunk" foran til ladekabler og annet småtteri.

Bagasjerommet kunne også vært større, mens vi hadde forventet at strømforbruket på vår tohjulsdrift-utgave hadde vært lavere.

Mercedes EQE 350+ Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 215 kW /292hk. 530 Nm 0-100 km/t: 6,0 sekunder Toppfart: 160 km/t Forbruk (WLTP): 15,7 - 19,3 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 90 kWt (netto) Rekkevidde: 545 - 660 km (WLTP) Hurtiglading: 170 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 495 x 196 x 149 cm Bagasjerom: 430 liter Vekt: Cirka 2.200 kilo Tilhengervekt: 750 kilo Taklast: Ja, antall kilo ikke oppgitt Pris: Startpris: 897.000 kroner Pris testbil: Tas ikke inn til Norge

