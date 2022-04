Datoen kan være avgjørende for Russland: – Symbolsk verdi

Amerikansk etterretning hevder at Vladimir Putin jakter en seier over Zelenskyj og Ukraina før 9. mai.

– Jeg er overbevist om at Putin vil forsøke å få en avgjørelse innen 9. mai, sier forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen til TV 2 i Danmark.

På denne datoen feiret nemlig Russland seieren over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Dersom Russland velger å gå offensivt ut, kan det derimot være til Ukrainas fordel, sier ekspert til TV 2.

– Vil nok prøve på et eller annet

Per Erik Solli, militær rådgiver med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), har sett flere eksperter og medier omtale datoen.

Per Erik Solli, Militærrågiver i NUPI Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Jeg har sett flere spekulere i om 9.mai har en symbolsk verdi for Russland, og de vil nok sikkert prøve på et eller annet.

Solli forteller at det er avgjørende for Putin å kunne vise russere at krigen nå er på vei i deres favør.

– De vil sannsynligvis gjøre noe som de vil fremstille overfor egen befolkning som et stort fremskritt. Om de derimot kommer til å gjøre noe av faktisk betydning, er mer usikkert, sier han.

– Symbolsk fint for Russland

Også oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole, Geir Hågen Karlsen, har merket seg datoen.

– Det ville vært symbolsk fint for Russland om de fikk feire en seier over Ukraina på samme dag som de feirer seieren over Nazi-Tyskland, sier han til TV 2.

Russland har lenge snakket om å gå enda hardere frem i krigen, og en ny storoffensiv er nå i gang i øst.

Oberstløytnaten mener uansett at Russland allerede sliter og at en seier før 9. mai vil være krevende.

– De står fortsatt igjen med en betydelig militær utfordring før det kan skje, påpeker han.

SLITER: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole mener Russland fortsatt har en lang vei å gå for å kunne vinne krigen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kan gi ukrainerne muligheter

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og leder av forskningsgruppen deres på Ukraina, Tom Røseth, er enig med kollegaen i at Russland sliter.

Putin er derimot opptatt av å vise befolkningen det motsatte.

Også Røseth tror Russland ønsker å kunne fortelle om store seire innen 9.mai.

– Russland har foreløpig lite å vise til, og for eksempel fremgang i Donbas og Mariupol ville vært en ting man kunne trukket fram på en slik dag.

Han mener at en slik offensiv vil kunne være til Ukraina sin fordel.

– Dette kan videre føre til at man tar operasjonell og militær risiko for å oppnå mål innen denne datoen, noe som igjen kan gi ukrainerne muligheter, sier Tom Røseth.