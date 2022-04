Tidenes toppscorer vil ha Braut Haaland til Premier League

– Han er helt fenomenal, sier Alan Shearer om Norges heteste salgsobjekt.

Erling Braut Haaland er i tenkeboksen. 21-åringen er en av klodens mest ettertraktede fotballspillere, og kun et fåtall klubber har råd til å hente Dortmund-spissen. I følge Transfermarkt er nordmannen verdsatt til 150 millioner euro, eller i overkant av 1,4 milliarder kroner med dagens kurs.

Real Madrid og Manchester City har de økonomiske musklene som kreves. Det er også to tittelsankende giganter, noe som naturligvis kan friste en ung måljeger fra Jæren.

I TENKEBOKSEN: Braut Haaland ble skjermet fra pressen under landslagssamlingen i mars. Presset på 21-åringen er enormt og alle forventer at en gigantovergang er på trappene. Her fra landslagstrening på Åråsen Stadion. Foto: Markus Engås / TV 2

Alan Shearer er en av mange som følger spent med på hvor Braut Haaland velger å dra. Tidenes mestscorende i Premier League håper nordmannen velger den engelske ligaen og begrunner det på følgende måte:

– Jeg tror han vil stortrives her hvor han får prøvd seg mot de aller beste.

– Jeg er helt sikker på at han vil komme til å score en uvirkelig mengde med mål. Spesielt om han velger en klubb som Manchester City kan det bli helt enormt når man ser på mengden målsjanser de skaper, sier Shearer til TV 2.

MÅLMASKIN: Alan Shearer var en scoringsmaskin av rang. Her feirer spissen scoring for Newcastle i 1998. Foto: REUTERS

Vil se Haaland hver uke

Ingen er i nærheten av å ha scoret like mange Premier League-mål som Alan Shearer. Den tidligere Newcastle- og Blackburn-spissen endte med 260 mål i den øverste divisjonen. Wayne Rooney er nærmest med 208.

51-åringen elsker mål og jobber til daglig med Premier League som ekspert for BBC. Dermed er en norsk scoringsmaskin til England på ønskelisten til Alan Shearer.

SUKSESS: Erling Braut Haaland herjer for Dortmund. Siden 21-åringen kom til klubben har han kunnet juble som dette hele 80 ganger på 84 kamper. Foto: LEON KUEGELER

– Jeg ønsker virkelig at han kommer hit fordi jeg har lyst til å se ham spille hver uke.

– Som tidligere spiss følger jeg ekstra med på angriperne der ute og han er så god som noen, sier Shearer til TV 2.

Overgår Shearer

Det har Newcastle-legenden rett i. Som den mestscorende i Premier Leagues historie hadde Alan Shearer et snitt på 0,59 scoringer per kamp.

Erling Braut Haalands statistikk er selvsagt basert på en kortere periode, men kan likevel få det til å gå kaldt nedover ryggen til en hver midtstopper i Europa.

På 84 kamper for Borussia Dortmund har 21-åringen 80 scoringer. Det gir et målsnitt på 0.95 per kamp.

For Norge har Haaland 15 scoringer på 17 kamper, noe som gir et målsnitt på 0,88 mål per kamp.

For Red Bull Salzburg hadde nordmannen et snitt på 1.07 scoringer per kamp. Da Braut Haaland forlot Østerrike hadde han scoret 29 mål på 27 kamper, blant annet åtte scoringer på seks Champions League-kamper.

ELLEVILL: Erling Braut Haaland hylles av Salzburg-fansen. Her har han nettopp scoret i Champions League-møtet med Genk. 21-åringen scoret 29 mål på 27 kamper i Østerrike. Foto: JOE KLAMAR

Etter en gjennomgang av Transfermarkts tall på alle registrerte Braut Haaland-scoringer på seniornivå, knuser 21-åringen Alan Shearers Premier League-tall. Tidenes toppscorer har altså et snitt på 0,59 mål per kamp - Haalands total så langt i karrieren er 0,73, medregnet 16 kamper og null scoringer for Bryne.

Shearers topp tre i verden

Når man snakker med Alan Shearer om Erling Braut Haaland er det lett å merke at Newcastle-legenden er engasjert.

– Det er ikke så mange rene spisser igjen. Haaland er en klar nummer ni. Han er rask, sterk og har åpenbart et øye for mål, så jeg setter ham meget høyt, og det er grunnen til at jeg håper han kommer til Premier League, sier den mestscorende i ligaens historie.

– Hvem ser du på som topp tre «nummer ni-spisser» i verden?

– Jeg vet at han ikke er en ren nummer ni, men Harry Kane må være der. Så har du åpenbart Haaland og Robert Lewandowski. De tre er i en særklasse best på det en ren spiss skal gjøre, nemlig å omsette sjanser i mål. De har herjet på det område alle tre, sier Shearer.

FAVORITTER: Robert Lewandowski (til venstre) og Harry Kane er sammen med Braut Haaland de tre beste spissene i verden, i følge Alan Shearer. Foto: KACPER PEMPEL

Shearer er bevisst på at Braut Haaland fortsatt er ung og mener nordmannen vil bli mye bedre i løpet av de neste årene.

– Utviklingen hans er avhengig av å være med i Champions League, hvert år. Være med i kampen om ligatittelen, hvert år. Spille med de beste spillerne, hvert år. Han gjør jo det han gjør i dag, så man kan jo bare tenke seg hva han kan få til om fire-fem år med mer erfaring.

– Han er et ubeskrivelig talent nå og han kommer bare til å bli bedre med mer erfaring, sier Shearer.

Troféfest

Alan Shearer skiller seg fra mange andre fotballspillere i valget han selv tok som aktiv. Måltjuven var i likhet med Braut Haaland ønsket av en hel verden, men valgte å flytte hjem til favorittklubben Newcastle.

Haaland står utvilsomt overfor et vanskelig valg. Fremtidens kurs skal stakes ut. Alan Shearer trekker på smilebåndet når han får spørsmål om han vil gi noen råd til 21-åringen fra Jæren.

– Jeg vet ikke om råd er det riktige order, og jeg kan bare snakke på bakgrunn av det jeg vet om Premier League, sier Shearer, før han fortsetter.

– Om han ønsker å spille for en klubb der man nesten garantert vinner troféer, så er Manchester City den klubben.

TITTELGARANTI: Alan Shearer mener Braut Haaland så godt som er garantert titler om han velger Manchester City som sin neste arbeidsgiver. Foto: Dave Thompson

– Jeg er helt sikker på at han ville elsket å være i Premier League. Jeg er sikker på at han ville bøttet inn mål og at han vil like utfordringene som følger med, både de fysiske, men også kravene som stilles.

– Jeg tror han ville elsket atmosfæren som er her, uansett hvor man drar så er den fenomenal. Og jeg tror spillestilen hans passer prefekt i Premier League. Derfor mener jeg han bør komme hit, men jeg er sikker på at han har sine egne tanker om det, sier Shearer til TV 2.