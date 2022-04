Kraftig trafikkvekst for norske lufthavner

Lettelsene som har kommet inn i 2022 har på nytt åpnet opp mulighetene for å fritt reise i inn og utland, og dette er synlig på trafikkveksten. Det skriver Avinor i en pressemelding.

– Trafikken fortsetter å hente seg inn og det er tydelig at reiselysten i samfunnet definitivt er tilstede. Vi merker oss også at det er flere og flere utlendinger som reiser over våre lufthavner, både med formål som turister i landet vårt, men også i forretningsøyemed, en utvikling og en kontakt som er utrolig viktig for samfunnet vårt, sier direktør for trafikkutvikling Gaute Skallerud Riise i Avinor.

Totalt reiste 3 289 705 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i mars. Dette er en økning på 260 prosent sammenlignet med samme måned i 2021, men samtidig 39 prosent færre enn siste normalår i 2019.

Trafikktallet for de fire største flyplassene i mars sammenlignet med 2021 Oslo lufthavn:

Innenriks: 261 prosent flere passasjerer – totalt 810 095

Utenriks: 1193 prosent flere passasjerer – totalt 749 351

Kommersielle flybevegelser: 138 prosent - totalt 15 388 Bergen lufthavn

Innenriks: 139 % prosent flere passasjerer – totalt 319 705

Utenriks: 1113 % prosent flere passasjerer – totalt 100 431

Kommersielle flybevegelser: 55 % - totalt 8 294 Stavanger lufthavn

Innenriks: 176 % prosent flere passasjerer – totalt 174 091

Utenriks: 1161 % prosent flere passasjerer – totalt 67 253

Kommersielle flybevegelser: 49 % prosent – totalt 5 566 Trondheim lufthavn

Innenriks: 205 % prosent flere passasjerer – totalt 260 279

Utenriks: 3194 % prosent flere passasjerer – totalt 33 502

Kommersielle flybevegelser: 47 % prosent - totalt 4 471 Kilde: Avinor.

Avinor skriver at det er utenlandsreiser som har hatt størst vekst i mars.