Flyalarmer og eksplosjoner i natt – ny russisk offensiv i gang

Kyivs beboere våknet i femtiden mandag morgen til en illevarslende flyalarm.

Både der og i for eksempel Lviv har russerne trukket seg unna, så det var kanskje noe uventet. De krigsherjede byene har fått litt pusterom mens russiske styrker omgrupperte.

Flyalarm over hele landet

En storoffensiv er i emning i øst, men i natt gikk flyalarmen i hele landet, skriver the Kyiv Independent: Ternopil, Volyn, Zakarpattia, Chernivtsi, Rivne, Lviv, Ivano Frankivsk, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kyiv, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Sumy, Odesa, Dnipro, og Zaporizhzha.

Russlands hensikt er å ta hele Donetsk og Luhansk. Det er varslet angrep mot Kharkiv, og denne helgen har russerne vært på offensiven i det området. Men området der de skal ha tatt nytt terreng, er Mariupol.

⚡️Air raid alerts go off in almost every region in Ukraine.



I Mariupol har det vært harde kamper i helgen, ifølge en tilstandsrapport fra IRW (Institute for the study of war) som kom søndag.

Frem til helgen hadde ukrainske styrker i havnebyen kontroll over sentrum, men i løpet av helgen skal de resterende styrkene ha blitt isolert i den sørvestre havna og på Stålfabrikken Azovstal øst i byen.

Ukrainsk rakettkaster nær Lugansk der den russiske offensiven er i gang. Foto: ANATOLII STEPANOV / AP / NTB

– Først tar vi Donetsk og Luhansk

Dette skal være det første russiske målet. Tsjetsjenias president Ramazan Kadyrov, som er Putins allierte i krigen, var oppildnet over offensiven på appen Telegram.

– Luhansk og Donetsk skal vi først frigjøre helt ... Og så tar vi Kyiv og alle andre byer, sa han ifølge Reuters.

Men ifølge rapporten fra IRW har ikke russerne tatt terreng i noen av regionene tross frontalangrep denne helgen. Russland fortsetter å styrke sine posisjoner i området.

Den militære administrasjonen i Donetsk ved Pavlo Kyyrylenko meldte i helgen om 227 drepte sivile og 748 sårede sivile på Telegram, ifølge the Kyiv Independent. Da har han ikke regnet med Mariupol og Volnovakha.

Tapene er ikke bekreftet fra andre kilder, men kamper er bekreftet fra flere hold. Mye tyder på at det har vært en blodig helg i dette området.

– Det kommer til å bli en offensiv - ikke bare mot Mariupol, men også mot andre steder, byer og landsbyer, fortsatte den Tsjetsjenske presidenten på Telegram.

Blant annet skulle de ta Kyiv, men han bekreftet altså at det østlige Ukraina sto øverst på agendaen.

Den tsjetsjenske presidenten Ramazan Kadyrov taler foran et bilde av sin far. Han er også utnevnt til general-løytnant i den russiske hæren. Foto: Musa Sadulayev

Melding om kjempeeksplosjon i Mykolajiv

Sent søndag kveld skal det ha vært en gigantisk eksplosjon i byen Mykolajiv, og lokale medier har lagt ut en video som viser et enormt smell og et blendende ildaktig lys på twitter. BBC skriver at videoen enda ikke er verifisert.

Det som imidlertid stemmer, er at kamper har pågått i dette området. Det er varslet av Russerne og bekreftet av Ukrainerne. Det var et enormt smell, så dersom videoen er ekte, må byen være hardt rammet.

Mykolajiv ligger ikke langt fra Kherson, der det er ventet et ukrainsk motangrep i de nærmeste dagene eller ukene, ifølge rapporten fra IRW.

Russland lokker soldater «skuddpremier»

Et dokument som viste økt økonomisk kompensasjon for russiske soldater ble publisert lørdag av Radio Svoboda, og bekreftes i rapporten fra IRW. For eksempel får de 300 000 rubler for å ødelegge et fly, 200 000 for å ødelegge et helikopter, 50 000 for armerte kjøretøy.

Radiostasjonen hevder at skuddpremiene er ment for å inspirere tropper som har trukket seg ut av Kyiv, Tsjernehiv og Sumy, slik at de tar opp kampen igjen. I rapporten vises det til flere tidligere hendelser der russiske soldater har nektet å dra tilbake til kampområder. I tillegg endres reglene for hvem som kan mønstres til den russiske hæren, ifølge rapporten.

Russerne forsøker altså å øke slagkraften sin. Om det betyr at styrkene de har på plass ikke er nok, får vi et klarere bilde av i uken som kommer.

Angrepet på det østlige Ukraina er i gang, med en ny strategi. Hvis den tsjetsjenske presidenten har rett i at de tar Donetsk og Luhansk med det aller første, er i hvert fall han sikker på at angrepet skal fortsette.