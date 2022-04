Dronning Elizabeth sier hun ble utslitt av covid-19

Storbritannias dronning Elizabeth (95) forteller at hun var utmattet etter å ha fått covid-19 i februar.

Fra Buckingham Palace heter det at dronningen hadde «milde, forkjølelsesaktige symptomer». Dronningen ble tvunget til å avlyse en rekke møter med utenlandske diplomater.

Onsdag snakket hun med ansatte og pasienter på en sykehusavdeling oppkalt etter henne ved Royal London Hospital.

– Jeg er glad for at du er på bedringens vei. Sykdommen gjør at man blir veldig sliten og utmattet, gjør den ikke, spurte hun retorisk en mann som måtte på respirator etter å ha fått covid-19.

Videre sa hun at pandemien er fryktelig, i en video offentliggjort av Buckingham Palace.

Det har vært bekymring for dronningens helse siden hun hadde et uventet sykehusopphold i oktober. Siden har hun vært lite i offentligheten, og hun har fått vansker med å stå på beina. Dronningen fyller 96 år 21. april.

I år feires hennes 70 år på tronen i Storbritannia.