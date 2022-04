Store demonstrasjoner i Pakistan etter statsministerens avgang

Titusenvis demonstrerte i Pakistan etter at statsminister Imran Khan ble felt av et mistillitsforslag. Også i Norge planlegger organisasjonen VNP demonstrasjon mandag.

Titusenvis av Khans støttespillere marsjerte i byer rundt om i Pakistan søndag. De bar store flagg og kom med støtteerklæringer.

Felt av nasjonalforsamlingen

Khan oppløste for en knapp uke siden nasjonalforsamlingen og planla nyvalg, med hensikt å unngå et annet mistillitsforslag.

Men høyesterett fastslo at Khan har brutt loven og stanset torsdag oppløsningen. Like etter midnatt natt til søndag stemte 174 av nasjonalforsamlingens 342 representanter ja til mistillitsforslaget.

Krisen kom etter at forholdet hans til landets mektige militære har kjølnet, samtidig som økonomien sliter med høy inflasjon og den pakistanske rupien har falt betydelig.

Demonstrasjon også i Norge

Organisasjonen VNP Norge - Verdensengasjerne norskpakistanere - skal markere motstand mot «Den urettferdige og grunnlovsstridige situasjonen i Pakistan» utenfor den pakistanske ambassaden mandag. De er klare på at dette skal være en fredelig markering, og at det de ønsker seg er et rettferdig valg i Pakistan, skriver organisasjonen på sin facebookside.

Opposisjonen i Pakistan mener Khans regjering er ansvarlig for at økonomien skranter, mens Khan har anklaget USA for problemene. Han mener Biden-administrasjonen forsøker å få ham fjernet, noe amerikanerne avviser.

Forventet ny statsminister: bror til tidligere statsminister

Nasjonalforsamlingen ventes mandag å utnevne opposisjonsleder Shehbaz Sharif til ny statsminister. Han er broren til Nawaz Sharif, som har vært statsminister tre ganger.