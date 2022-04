De Jong reddet Barca fra flause etter vanvittig omgang

Levante fikk tre (!) straffespark på en halvtime. Det gjorde at Barcelona virkelig måtte kjempe hardt for seieren.

Levante - Barcelona 2-3

Det tok fullstendig av i andreomgang mellom Levante og Barcelona. Tre straffespark og fem scoringer sørget for en høydramtisk kamp. Gjestene så ut til å gå på et overraskende poengtap, men på overtid dukket en utskjelt spiss opp.

Luuk de Jong kom på et løp i boksen og stanget innlegget fra Jordi Alba rett i mål til 3-2.

– Det er massivt gjort. Det er et praktfullt hodestøt, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Straffefest

Det så stygt ut for Barcelona da Levante fikk to straffer i løpet av fem minutter i starten av andreomgang. Den første dunket José Morales i mål til 1-0. Da vertene fikk en ny sjanse fra ellevemetersmerket like etter var det Roger som fikk muligheten, men denne gang reddet Marc-André ter Stegen.

Og Barca fikk den vitamininnsprøytingen de sårt trengte. Kun tre minutter etter den brente straffen dukket Pierre Emerick-Aubemeyang opp og sørget for utligning i Valencia.

Fire minutter senere kombinerte supertalentene Gavi og Pedri før sistnevnte sendte Barcelona i ledelsen. Begge ble for øvrig byttet inn like etter Levantes straffebom.

Etter 81 minutter fikk Levante sitt tredje straffe da Clement Langlet på klønete vis felte Gomez.

Levantes tredje straffeskytter Gonzalo Merelo klarte å overliste målvakten og utlignet dermed til 2-2 med åtte minutter igjen av ordinær tid.

Det sørget for dramatiske sluttminutter. Begge lag kjørte på for å sikre seg alle tre poengene. Gavi fikk en stor mulighet til å bli matchvinner, men keeper Daniel Cárdenas avverget.

Men godt ut i overtiden skulle det komme en sjanse til. Innbytter Luuk de Jong kom på et løp i boksen og stanget innlegget fra Jordi Alba rett i mål til 3-2.

Den nederlandske spissen har fått en del kritikk i løpet av sin tid i Catalonia, men 31-åringen står nå med seks ligamål denne sesongen. Fem av scoringene er kommet etter nyttår.

Det var det som skulle til for å sikre seieren. Resultatet gjør at Barca er tolv poeng bak Real Madrid med én kamp mindre spilt.

For Levante er forskjellen på null og tre poeng enorm. Valencia-klubben blir nå liggende på 19. plass syv poeng opp til trygg plass.

– De tre poengene kunne vært helt avgjørende for Levante, sier TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.