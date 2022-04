Hegerberg ser mot landslagsrekord: – Man setter seg noen mål som gir det ekstra lille «kicket»

ULLEVAAL STADION (TV 2):

Det er bare andre gang Lyon-spissen spiller landskamp på Norges nasjonalarena.

Sist var 2-2-kampen mot Østerrike tilbake i juni 2016.

– Det er så lenge siden at det føles ut som en ny start, sier Hegerberg til TV 2.

For målspesialisten som har sanket inn scoringsrekord etter scoringsrekord for Lyon de siste årene, skulle man nesten tro at det ikke finnes flere milepæler å sikte seg inn mot.

Men etter at Hegerberg bestemte seg for å gjøre comeback i den norske landslagsdrakten, åpner det seg nye mulighete. Den første kommer allerede tirsdag kveld.

– Du har aldri scoret på Ullevaal?

– Nei, svarer Hegerberg kort.

Når lagvenninne Caroline Graham Hansen får høre om Hegerbergs Ullevaal-statistikk, gliser hun stort.

– Da tipper jeg hun er ganske gira på å score der, sier Barcelona-stjernen og ler.

– Absolutt. Det er jo «casen» i hver kamp, svarer Hegerberg bekreftende på den påstanden.

Jakter Herlovsens rekord

En eventuell scoring mot Polen tirsdag kan være første skritt mot en stor milepæl i landslagssammenheng.

Hegerbergs hat trick mot Kosovo i forrige uke, førte til at hun nå står med 41 landslagsmål i karrieren.

Dermed er det 25 mål opp til den mestscorende i landslagshistorien: Isabell Herlovsen med 67 mål for Norge.

– Det er jo et veldig politisk korrekt svar dette, men for meg er det én kamp av gangen. I toppidretten er det ofte sånn. Begynner man å flytte fokuset for langt unna, så mister du fokus på det du skal få gjort nå, sier Hegerberg.

Samtidig innrømmer hun at denne typen mål er noe som trigger henne.

– Man setter seg jo noen spiss-mål bak i hodet som man trenger for å få det lille ekstra «kicket» når man spiller kamp, sier 26-åringen.

Revansjelystent Norge: – Muligheter for kontringer

Lyon-spissen er dog klar på at motstanderen de møter tirsdag kveld blir mange hakk opp fra det de møtte i Sandefjord i forrige uke.

– Vi må opp noen hakk i det vi gjør med ball og det vi gjør uten ball når vi møter Polen. Og være veldig forberedt på at det blir en mer ordentlig fotballkamp, sier Hegerberg.

I bortemøtet med Polen i høst – uten Hegerberg på laget – skapte Norge mange sjanser, men klarte ikke sette ballen i mål og det endte 0-0 i polske Lodz.

– Vi vil jo ha revansje. Vi hadde nok av sjanser til å score. De hadde også sjanser til å score på oss, så vi vet jo at det er et lag som på en måte liker å gå kjapt i angrep og det gir oss store muligheter for kontringer, sier Graham Hansen, som selv spilte bortemøtet med tirsdagens motstander.

– Det blir spennende å se om vi klarer å utnytte de sjansene vi får bedre nå enn i den kampen.

VM-kvalifiseringskampen mot Polen spilles tirsdag 12. april på Ullevaal stadion. Avspark er klokken 19.00 og du ser kampen på NRK.