Anbefaler politiet å stanse Rasmus Paludans koranbrenning

NORRKÖPING (TV 2): Etter helgens demonstrasjoner anbefaler kommunene Linköping og Norrköping at politiet setter en stopper for Rasmus Paludans valgturné.

Sverige har de siste dagene vært rystet av en rekke voldelige opptøyer i flere byer.

Bakgrunnen for opptøyene er at den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan har reist rundt i Sverige på valgturné, og under flere valgmøter har han brent Koranen på åpen gate.

Da politiet under en pressekonferanse mandag formiddag summerte opp helgens opptøyer, var tallene 26 skadde politifolk og 20 ødelagte biler. I tillegg er 14 sivile skadd.

Politiet understreket også at de tror kriminelle gjengmedlemmer har utnyttet situasjonen i helgen og at de voldelige opptøyene har vært mer rettet mot politiet enn mot Paludan.

VOLDELIGE PROTESTER: Motdemonstranter gikk til angrep på politiet under Rasmus Paludans valgmøte. Her fra Örebro. Foto: Kicki Nilsson/TT

Ber politiet ta grep

Under et pressetreff tirsdag forteller kommunedirektør i Norrköping at de nå ber politiet sette ned foten slik at Paludan ikke kan holde flere valgmøter av denne typen.

Kommunen mener det under de nåværende forholdene ikke er forsvarlig å tillate flere markeringer.

– Denne utviklingen var det ingen som kunne forutse. Vi har fått opplysninger om at Rasmus Paludan har planlagt flere sammenkomster. Derfor har Norrköping og Linköping kommune sammen sendt en e-post til politiet i Östra Götaland og fremført vårt standpunkt om at under disse omstendighetene burde ikke politiet bevilge flere allmenne sammenkomster, sier kommunedirektør Anna Thörn.

Hun sier at kommunen fikk problemer med opprettholde flere viktige tilbud under de voldsomme opptøyene, og at de fryktet det i verste fall kunne gå utover personer som får livsviktig bistand fra kommunehelsetjenesten.

– Vår omsorgsvirksomhet ble påvirket. Det var brukere vi ikke kunne komme i kontakt med. Vi måtte benytte andre metoder for å komme i kontakt med brukere, for å forsikre oss om at de var trygge og hadde det de trengte, sier Thörn.

KONTROVERSIELL: Den danske Rasmus Paludan leder partiet Stram kurs. Han ønsker å bli valgt inn i den svenske riksdagen ved neste valg. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Ytringsfriheten skal være bred

Kommunen understreker midlertidig at de mener Paludans valgmøter er innenfor det man må regne som akseptabelt innenfor ytringsfriheten.

Ordfører i Norrköping Olle Vikmång sier at demonstrasjonene mot koranbrenningen derimot ikke er akseptable, og kaller det et angrep.

– Det er et angrep på demokratiet, da politiet har forsøkt å ivareta ytringsfriheten, sier Vikmång.

– Det er mange som føler avsky mot holdninger som fremmes av Rasmus Paludan. Men – og dette er viktig – det gjør ikke at man er berettiget til å utføre vold mot politiet.

– Dette var ikke berettigete protester. Det var et angrep på politi og innbyggere. Ytringsfriheten er grunnleggende i et demokrati. Den skal dekke bredt. Som medborgere har vi et felles ansvar for dette, sier Vikmång.