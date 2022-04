VIF-helten: – Det valget jeg skal ta nå er veldig stort

Det er ingen tvil: Både medspillere, treneren og supporterne håper Vålerenga-gutten Ivan Näsberg (25) forlenger kontrakten. Selv har ikke hovedpersonen bestemt seg for hvilken drakt han ikler seg etter sommeren.

– Kontrakten min går ut til sommeren. Nå har klubben nettopp fått ny sportssjef, så det blir noen samtaler med ham, rekker Näsberg knapt å fullføre før trener Dag-Eilev Fagermo bryter inn i kjent stil:

– Jeg tror han skriver under, sier 55-åringen med et glimt i øyet.

KAPTEIN: Da Jonatan Tollås ble benket til hjemmekampen mot FK Haugesund, var det Ivan Näsberg som bar kapteinsbindet. Foto: Stian Lysberg Solum

«Alle» vil beholde ham

Dessverre for alle med kongeblått hjerte var nok Fagermos utsagn mer humor enn realitet - i hvert fall foreløpig.

Det er det flere som kunne ønske at var annerledes:

– Det er ikke tilfeldig at Klanen synger «ett år til Ivan». Det ble også sunget under klubbens kick off på Rockefeller i Oslo, så Ivan vet hva vi vil, sier talsmann i Klanen, Erling Rostvåg.

– Ivan er en fantastisk spiller og en fantastisk person. Han er både Vålerenga-gutt og en ledertype. Han er en vi trenger i en Vålerenga-garderobe, sier lagkamerat og målvakt, Kjetil Haug.

– I dag var han kaptein, og jeg håper fortsatt Ivan kan forlenge kontrakten med Vålerenga. I tillegg til å være en god spiller er han viktig for fansen. Det er jo ingen som har den fansen vi har her i Norge, og det er klart at det betyr mye for dem å se at en av deres egne kan spille seg inn på førstelaget til Vålerenga.

Dette sier hovedpersonen selv

– Hva taler for at du blir værende i klubben?

– Det er klubben i mitt hjerte, i tillegg til at det er spennende ting på gang her. Jeg har levd og pustet Vålerenga i 26 år, så selvsagt føler jeg tilhørighet til klubben.

– Hva taler for at du finner deg et annet sted å spille fotball?

– Det handler om magefølelse og å finne ut hva som er riktig steg for meg. Jeg blir 26 år i år og det valget jeg skal ta nå er veldig stort, så jeg må føle meg trygg i det valget jeg tar.

– Hva er det som må være på plass for at du skal velge deg en annen klubb enn Vålerenga?

– Det må være en bra totalpakke. Altså et tilbud som er godt både sportslig og økonomisk.

VÅLERENGAGUTT: Ivan Näsberg har alltid vært i Vålerenga. Her under en treningskamp mot Martin Ødegaard i 2015 - nesten to år etter Näsberg debuterte i kongeblått. Foto: Jon Olav Nesvold

Hard kamp om plassen

Foran årets sesong hentet Vålerenga en direkte konkurrent for Näsberg i kampen om lagets to midtstopperplasser, Brynjar Ingi Bjarnason.

– Brynjar er hentet inn fordi han er en islandsk landslagsspiller, så der mener jeg det er et potensiale som er veldig, veldig stort, sier Fagermo om den nye, 22 år gamle VIF-midtstopperen som nylig spilte to 90-minuttere for Island mot henholdsvis Finland og Spania.

I tillegg til den islandske landslagsspilleren har Vålerenga både kaptein Tollås og det unge stoppertalentet Brage Skaret til å bekle stopperposisjonene.

– Det er slik det må være i en klubb som skal kjempe om å spille i Europa neste år, så det er sånn sett bare sunt, sier Näsberg om stopperkollegaene.

– Jeg tror på meg selv og føler jeg fortjener en plass på laget. Slik som det er nå så kan vi rotere rundt på både meg, Bjarnason og Tollås uten at det svekker oss sånn merkverdig, og det er betryggende å vite.