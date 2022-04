Straffes for å ikke være russere

10. april 2022

Den melankolske kjærlighetssangen fra tilfluktsrommet for flyktninger i Lviv henger igjen inni meg som bakgrunnsmusikk du ikke blir kvitt. Et slags ekko kanskje, og glimt av et lys i det dystre, krypende mørket som har vokst siden 24. februar.

SANG OM KJÆRLIGHET: Flyktninger spiller for å holde motet oppe i Lviv. Foto: Aage Aune / TV 2

Kanskje er det derfor verselinjene på ukrainsk blir værende, for det begynner å bli så mørkt at det snart ikke fins noe annet å se.

Tristhet i øynene dine

Som stillheten i de små byene i Provence

Din sorg brenner meg

Men vi ga ikke oss selv en sjanse

Lysene fra flyene

Halelys fra en ukjent komet

De falmende stjernene vil minne meg om deg

Lyspunkter blir hellige for de er så sjeldne å finne i Ukraina om dagen, selv når vårblomstene nå springer ut, opp av asken, i hagene, blant sønderbombede hjem.

Alle byene vi har lært navnene på nå. Butsja, Borodjanka, Tsjernihiv, Sumy, Kramatorsk og Mariupol. Symboler på systematisk ødeleggelse og menneskelig lidelse som ikke er til å fatte.

VÅREN: De russiske herjingene i Butsja etterlot en by i ruiner, etter voldsomme kamper. Foto: Aage Aune / TV 2

Vi forlater Kyiv en søndagsmorgen i april, etter to uker som føles mye lengre. Vi passerer stedene russerne nådde da de forsøkte å omringe hovedstaden. Brente vrak av militærkjøretøyer og stridsvogner.

UTBRENT: Da russiske styrker forsøkte å omringe Kyiv ble framrykningen stanset ved motorveien som går vestover fra hovedstaden. Foto: Aage Aune / TV 2

Vrakene av privatbilene der livredde flyktninger ble brent til døde på Europavei 40 ved Myla, har alle blitt fjernet. Men bildet inni oss av de døde, hvordan de så ut da de ble tatt ut av bilene, først etter flere uker, forsvinner ikke. De dødes siste rop om at dette må ta slutt.

Vi har vent oss til synet av døden i løpet av disse dagene.

DØDEN: En russisk soldat kom aldri hjem fra Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

En ung russisk soldat sitter stille igjen på vognkommandørplassen i tårnet på stridsvogna. Tårnet ligger på bakken, ved siden av skroget. Da ammunisjonen antente, ble det flere tonn tunge kanontårnet løftet til værs i et flammehav.

Han skulle ikke vært her.

Det kullsvarte håret får meg til å tenke på at en mamma et sted i den asiatiske delen av Russland aldri vil få vite hvor sønnen ble av.

En gammel mann ligger langs veikanten ved bygrensa mellom Irpin og Butsja. Den sure aprilvinden tar tak i det hvite, tynne håret. Det er en historie der som vi aldri får vite.

Han skulle ikke ligget der.

DØDEN: Denne mannen ble drept i utkanten av Butsja. Mange sivile ble henrettet av russiske soldater de siste dagene i mars, like før tilbaketrekningen. Foto: Aage Aune / TV 2

Kanskje hadde denne mannen vågd seg ut en kveld fra kjelleren i den strømløse, okkuperte byen for å finne mat til familien og så blitt slukt av det krypende mørket?

Volodomyr som leter etter sin bror. Han har fått vite at Dima ble skutt av russiske soldater da han skulle bort til noen venner med mat og sigaretter. Men så lenge kroppen aldri ble funnet, har han hatt et svakt håp om at broren ikke befinner seg i massegrava ved bykirka i Butsja.

UTRØSTELIG: Volodomyr forsøker å trøste sin mor, etter å ha funnet broren i ei massegrav. Foto: Aage Aune / TV 2

Da kriminalteknikerne graver ut og åpner den fjerde liksekken den dagen, får Volodomyr vite helt sikkert at han ikke trenger å håpe mer. Dimas ansikt griner mot oss med åpen munn. Enda et rop om at dette må ta slutt.

For han skulle ikke ligget der.

DØDEN: Ved ei massegrav i Butsja begynte politiet å identifisere de døde. Foto: Aage Aune / TV 2

Den 3. april publiserte det statlige, russiske nyhetsbyrået RIA Novosti en artikkel av den russiske filosofen og skribenten Timofey Sergeytsev som sender et gyselig budskap. Artikkelen er et detaljert «program» for hvordan Ukraina skal elimineres.



I artikkelen blir ukrainerne som ønsker et selvstendig Ukraina beskrevet som fiender av Russland, og disse må nå betale prisen for at de ikke vil være russiske.

Landet må renses eller «denazifiseres» for at det skal gjenoppstå som en lydhør del av den russiske føderasjonen. Og det er Russlands rett og plikt til å utføre rensingen.

Programmet til Sergeytsev er rystende likt måten Sovjetunionen forsøkte å knuse drømmen om en ukrainsk nasjon, med statlig terror, summariske massehenrettelser og massedeportasjoner til tvangsarbeid.

Artikkelen er forsvarsskrift for overgrepene som har skjedd mot sivile i de okkuperte områdene. En oppskrift på folkemord, i følge historikeren og Øst-Europaeksperten Timothy Snyder.

Hvorfor, tenker jeg, er ikke menneskeliv mer verdt i vår tid, på dette stedet, i vårt Europa? Så langt vi har reist sammen. Så mye vi har fått til sammen.

Så mange levende og døde stemmer som i generasjoner har minnet oss på at vi aldri mer skal godta det når folk blir dehumanisert og redusert til noe som ikke fortjener liv.

KRIGSFORBRYTELSER: Det vil ta tid å identifisere de døde og fastslå hvordan de ble drept. Foto: Aage Aune / TV 2

Menn i hvite drakter med beskyttelsesmasker løfter ut flere fra grava i Butsja. Om lag 18 døde blir lagt på rekke utenfor kirka denne dagen. Det er et møysommelig arbeid å fastslå hva som skjedde med dem.

De fleste som leter etter sine kjære her må fortsatt vente på svar.

Vi legger de døde bak oss, men det føles ikke som mørket slipper tak langs veien mot Zjytomyr og videre vest.

Med oss har vi skjebnen til alle de levende, som fortsatt må føre en utmattende kamp mot ondskapen som det aldri ble tatt et oppgjør med tidsnok.

En kamp mot en fiende som allerede har innrømmet sitt ene mål, nemlig å utslette nasjonen Ukraina for enhver pris.