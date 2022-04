– Må komme i såpass form at jeg tåler sesongstarten

For langrennsløperne gjenstår ett løp før vinteren er over. De fleste landslagsutøverne stiller til start i Skarverennet den første helgen etter påsken. Vi har tatt en slik sjekk for å høre hva som står på programmet i påsken.

Johannes Høsflot Klæbo

– Jeg er i for dårlig form og må bruke høytiden til trening.

– Trene?

– Ja, jeg har jo grunnet covid stort sett bare vært på sofaen i flere uker og har trening jeg må ta igjen. Jeg må rett og slett komme i såpass form at jeg tåler sesongstarten, som ikke er langt unna. Men jeg skal selvsagt få tid til hygge med kjæreste og familie.

Harald Østberg Amundsen

– Jeg skal på hyttetur. Men jeg skal gå minst mulig på ski. Jeg skal pilke og spise mye godis! Det er bra avkobling.

– Hva venter hvis du får napp?

– Det er røye! Pilke etter røye er god meditasjon. Og fersk røye i panna smaker helt fortreffelig!

– Skitt fiske!

– Takk for det!

Harald Østberg Amundsen.

Therese Johaug

– Jeg skal hjem til Dalsbygda. Jeg gleder meg skikkelig, har ikke vært hjemme siden jul. Ser fram til påskekos hos mamma og pappa. Også blir det hyggelig å treffe venner til litt afterski. Så blir det et par dager på hytta på Sjusjøen i slutten av påsken.

Therese Johaug.

Emil Iversen

– Det blir påsketurer med bortoverski hjemme i Meråker. Og litt alpint med afterski i Hemsedal. Det beste med påsken er å ha det gøy med familie og venner uten å måtte bekymre seg for at en heller burde trent! God påske!

Martin Løwstrøm Nyenget

– For meg blir det litt forskjellig aktivitet i påsken. Første delen skal jeg være med familien på hytta. Så blir det randonee-tur med gode venner. Da blir det action med bygging av hoppbakker og mye moro. Og selvsagt mye mat og drikke fra morgen til kveld. Jeg gleder meg!

Martin Løwstrøm Nyenget. Foto: Terje Bendiksby

Simen Hegstad Krüger

– Det blir hyttepåske for meg. Med rolige skiturer og kos i solveggen med appelsin og annet godt. Vi skal først til Espedalen før påsken avsluttes i Rauland. Påske er kos!

Petter Northug

– Etter det jeg presterte i Janteloppet på lørdag så har jeg ikke noe valg, jeg blir igjen på Pellestova for å trene!

– Oi, det gjorde vondt å få bank av Therese Johaug?

– Ja! Så får jeg se om formen bedrer seg mot slutten av uka, så kanskje jeg får lurt inn en liten svipptur til Mosvika.

Petter Northug.

Hans Christer Holund

– Jeg rømmer fra snøen! Vi skal til Sørlandet!

– Badeferie i påsken?

– Neida, jeg skal fiske sjøørret og har tenkt å kombinere det med litt kajakk-padling. Skiene legges på hylla fram til Skarverennet.