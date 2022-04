Knutsen snakker ut: – Opplever jeg mange slike ting, så finner jeg meg noe annet å gjøre

Det har stormet rundt Kjetil Knutsen etter at han barket sammen i en fysisk konfrontasjon med Romas keepertrener Nuno Santos sist torsdag.

Nå snakker Bodø/Glimt-treneren ut om hvordan de siste dagene har vært.

– Det jeg kan si er at det som har skjedd bryter så fullstendig med det jeg står for som leder og menneske. Hvis jeg opplever for mange slike ting, så kommer jeg til å finne noe annet å gjøre, det er jeg sikker på, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

Det er ingen tvil om at saken har preget Knutsen de siste dagene.

– Dette er jo noe som vil hefte ved mitt navn. Det opplever jeg som blodig urettferdig. Om du leser om meg om ti år, så kan det være akkurat slike ting som dukker opp. Men jeg vet med meg selv og har vitner og video på det. Heldigvis, for jeg trodde jeg var alene og at ingen hadde sett det, sier Knutsen.

– Tenkte dette blir heftig

Han vil ikke gå spesifikt inn på hva som faktisk skjedde i spillertunnelen på Aspmyra. 53-åringen viser til at det er en politisak og at UEFA har åpnet etterforskning.

Men Knutsen innrømmer at han er sjeleglad for at det finnes video av hendelsen – for da det smalt på Aspmyra var Knutsen der på egenhånd.

– Jeg trodde først at ingen hadde sett det. Da tenkte jeg at dette kan bli heftig, altså, sier Knutsen.



Han fryktet det skulle ord mot ord – mot en rekke italienere.

– Om du ikke har vitner til noe... hvorfor skal mine ord veie tyngre enn deres ord? Da er det sånn at en sak kan gå alle veier, sier Knutsen.

– Angrer du på noe av det du gjorde?

– Det er klart at du må evaluere deg selv. Når du står i en fotballkamp, er det mye adrenalin. Det påvirker handlingene dine når du kommer opp i konfronterende situasjoner. Under normale omstendigheter, så hadde jeg nok ikke forsvart meg heller, men det gjorde jeg. Og det er en naturlig reaksjon. Men jeg tror ikke jeg hadde gjort det om jeg ikke hadde vært gjennom de 90 minuttene med sjikane mer eller mindre gjennom 90 minutter, sier Knutsen.

Fortsatt sjokkert over Roma-benken



I etterkant av oppgjøret har Glimt-leder Frode Thomassen bekreftet til VG at Knutsen la Romas keepertrener i bakken.



Søndag kveld, etter Glimts 2-1-seier over Sandefjord, virker Kjetil Knutsen fortsatt sjokkert over måten Roma-ledelsen oppførte seg i Bodø sist torsdag.

– Det verste er at de bruker slike virkemidler. De prøver å psyke deg ut og ha fokus på deg under hele kampen. Den oppførselen for å få meg ut av fatning, er det verste. De holdt til og med på etter kampen, og ikke minst lenge etter kampen. Da er det en ledelse som er så langt unna det jeg står for, og det skuffer meg. Det skjærer så fullstendig langt inn i margen i forhold til mitt verdigrunnlag, sier Knutsen.

– I italienske medier blir du nærmest fremstilt som voldelig. Hvordan opplever du det?

– Sånn er det. Når du er først ute med en historie, så har du en fordel. Men han som fortalte den historien... han kom til da alt var ferdig. Så hvordan han kan fortelle en historie han ikke har sett, det synes jeg er veldig spesielt. Men hvis jeg blir syndebukken i Italia, så får det egentlig bare være. Det er egentlig bare trist og synd hele situasjonen, sier Knutsen.

Kort tid etter kampen hevdet Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini at Knutsen hadde angrepet Romas keepertrener.

– Treneren deres angrep keepertreneren vår. Det er virkelig trist, fordi oppførsel som dette er en fornærmelse mot Roma, mot spillerne og staben. Det er skammelig, fortalte Lorenzo Pellegrini til Sky Italia.

Fra Bodø/Glimt-hold får Kjetil Knutsen full støtte. Ulrik Saltnes har null tro på den italienske versjonen.



– Det blir bare latterlig. Men at Kjetil Knutsen har forsvart seg, det tror jeg på, sier Saltnes.

Ber supporterne være forsiktig

I etterkant av bråket mellom klubbene, er det ventet at det vil bli et langt mer anspent klima mellom klubbene i returoppgjøret torsdag. Stadio Olimpico er utsolgt og det betyr 70.000 på tribunen.

Nå ber både Ulrik Saltnes og Kjetil Knutsen de tilreisende supporterne om å ikke bidra til at stemningen mellom leirene eskaleres ytterligere.

– Jeg håper bare at supporterne våre opptrer fornuftig og ikke provoserende. De som støtter Glimt skal være positive supportere, men det må de huske når de har fått i seg ti pils også. For det er alltid noen som kan bruke en slik situasjon, sier Kjetil Knutsen.



Flere hundre Bodø/Glimt-supportere bidro til å lage folkefest i Romas gater da klubbene spilte 2-2 i gruppespillet.

– Det er jo kjedelig at de går ut på den måten der og «egger» opp sine egne supportere. For våres del endrer det ikke så mye. Det er kjedelig for de supporterne våre som drar ned med familie. De får en litt begrenset opplevelse enn hva man ellers kunne hatt, sier Ulrik Saltnes.

Kjetil Knutsen er klar på at han ikke er redd på sine egne vegne. Men han håper det blir det sportslige som blir fokuset i Roma torsdag kveld.

– Vi må ikke lage dette til en høyrisiko-kamp. Supporterne må vernes og tas vare på. Så håper jeg at dette blir en kamp mellom elleve spillere på banen, slik fotball skal være. For det skal ikke være slik det var undervegs og i etterkant av den første kampen, sier Kjetil Knutsen.