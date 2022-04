– Naivt å tro at de vinner alle kampene

– Jeg vet at folk sa at den som vinner tar tittelen. Men det er for tøft, kampprogrammet er for tøft til at begge lag kan vinne hver kamp. Men vi skal prøve, sier Kevin De Bruyne til Sky Sports.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener at Manchester Citys superstjerne har et godt poeng.

– Så mye kan skje. Vi har sett eksempler der City kan stange og stange og ikke får det målet, påpeker Thorstvedt.

– Plutselig kan Liverpool være foran. Å tro at fordi lagene er så sabla gode at de vinner nesten alle kampene, så er det naivt å tro at de bare kommer til å gjøre det ut sesongen. Det kommer ikke til å skje, mener han.

Citys fordel

Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller er enig – men samtidig ikke i tvil om at Manchester City har større forutsetninger for å vinne resten av kampene.

– Det er noe med disse lagene som er helt spesielt. Jeg ser på de to rekkene med kampprogrammer, og Manchester City har et enklere program. Ganske mye enklere òg. Liverpool har ingen enkle kamper. De har noen av de samme motstanderne, men Liverpool spiller borte mot Villa og City møter dem hjemme, eksemplifiserer Stamsø-Møller.

Liverpools kampprogram 19. april: Manchester United (H) 24. april: Everton (H) 30. april: Newcastle (B) 7. mai: Tottenham (H) 10. mai: Aston Villa (B) 15. mai: Southampton (B) 22. mai: Wolverhampton (H)

Manchester Citys kampprogram 20. april: Brighton (H) 23. april: Watford (H) 30. april: Leeds (B) 8. mai: Newcastle (H) 15. mai: West Ham (B) 22. mai: Aston Villa (H) Ikke fått dato: Wolverhampton (B)

– Vi kommer til å sitte og snakke om at det er spennende hele veien. Men Liverpool som hang seg på i dag. Det kunne ikke vært avgjort, men veldig nær, mener Stamsø-Møller.

Dette sier de i Liverpool-leiren

I 2018/19-sesongen endte Liverpool ett poeng bak rivalen etter en strålende innspurt av begge lag. Nå trenger Jürgen Klopp og co. hjelp av andre lag.

– Historisk taper de ikke mange kamper, men som jeg sier: «Uten flaks i livet, så har man ikke kjangs». Vi må derfor tvinge frem flaksen. Vi må være klare, vinne alle kampene, og deretter får vi se hvordan det går. Sju kamper igjen, 21 poeng å plukke, hva kan jeg si? Vi skal i hvert fall prøve, sier Klopp til britisk TV.

Jordan Henderson stemmer i.

– De taper ikke mange poeng. Det vet vi. Vi er nødt til å konsentrere oss om oss selv og vinne så mange kamper som mulig. Hvis de går på en smell, er vi nødt til å være der rett i ryggen på dem. Vi skal fortsette til siste slutt, lover Liverpool-kapteinen.

Manchester City er ett poeng foran Liverpool. Sistnevnte har best målforskjell, med +57 mot +52.

