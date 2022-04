Stortalentet har endret «alt»: – Pistolen er ladd og klar til å skyte ned Eliteserien

Se Holm senke Odd øverst!

Et drøyt kvarter etter kampslutt mot Odd kommer Rosenborg-spiss Noah Holm ruslende ut av garderoben. Iført slippers og med en brusboks i hånden, oser 20-åringen av selvtillit.

– Reitan slår den perfekt inn i steget mitt og jeg får lov til å legge den i kassa. Så kjører jeg den pistol-feiringen igjen. Det er vel det at pistolen nå er ladd og klar til å skyte ned Eliteserien, gliser Holm til TV 2.

22. august i fjor scoret Holm sitt første Rosenborg-mål, da Odd ble slått 5-0 på Lerkendal. Søndag kveld ble han matchvinner, da samme motstander ble beseiret 1-0 i Trondheim.

– Jeg har utrolig mange kompiser som spiller på Odd, så jeg har lyst til å terge dem litt og ødelegge litt for dem. Jeg har hatt to gode prestasjoner mot Odd nå, så vi må gjerne møte dem igjen, smiler spissen.

Spesiell feiring: – Lader han gønneren?

Endret «alt»

Men for å komme i form til Eliteserie-start har Rosenborgs spisstalent tatt store grep. Siden Åge Hareide kom med John Carew-sammenligningen forrige sesong, har Drammens-gutten tatt seg selv i nakken.

– Det var det som var mitt store fokus i sommer, egentlig bare å komme i så bra fysisk form som mulig. Det bærer jeg frukter av nå. Jeg føler jeg har mye mer power i spillet mitt og holder mye lenger. Det er utrolig deilig når man har lagt ned så mye arbeid, at man får betalt for det, forklarer Holm.

– Hva har du endret på?

– Det er stort sett alt. Jeg har trent mye hardere på feltet, spist en helt annen mat og vært mye mer i styrkerommet. Jeg har egentlig gjort alt for at jeg skulle stå klar til sesongen startet. Jeg er utrolig glad for at vi har fått en så bra start når vi alle har lagt ned såpass mye arbeid, sier RBK-spilleren, som også høster lovord fra sin nye sjef.

– Han er på en fin vei til å utvikle seg. Gutten er 20 år. Han har gjort en god jobb i vinter med å rette opp litt av svakheten kroppslig. Han har fått bedre ork, bedre pondus og han blir bare bedre. At han scoret i dag det gledet meg enormt. Det betyr mye for ham og det betyr mye for laget at vi fikk spissen vår til å score, sier Kjetil Rekdal til TV 2.

– Alltid hatt troen

Tross en trøblete vinter har det alltid virket som om Holm har vært Rekdals førstevalg på spissplassen. I oppkjøringen fikk han blant annet kapteinsbindet mot Kristiansund, og så langt står han med to starter på to mulige i Eliteserien denne sesongen.

– For meg så har det vært å komme i bra fysisk form, lære det nye systemet og lære den nye treneren å kjenne. Vi visste, som vi har sagt tidligere, at vi var klare da vi dro til Bodø. Det har selvfølgelig vært en trøblete vinter, men vi har alltid hatt troen på at når sesongen begynner så er vi der vi skal være. Mentalt sett nå så er vi på et veldig bra sted nå og så er jeg sikker på at spillet vil komme utover i sesongen, lover Holm.

Nå går han og resten av Rosenborg inn i påska med fire poeng etter to kamper, men noen ferie blir det ikke på Holm med det første. Unggutten skal nemlig bruke de neste dagene på pugging av trafikkregler.

– Nå er det teoriprøve på tirdag. Jeg vil si jeg er en kapabel sjåfør. Jeg har kjørt en del, så jeg begynner å bli bra. Det er jo det med pugging og meg. Jeg var ikke den beste på skolen, så vi får se. Jeg begynner å få grei kontroll på det, så jeg venter spent, avslutter Holm med et smil.