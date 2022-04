Campingvogner tok fyr – brant ned til grunnen

Nødetatene har rykket ut til Kiæråsen i Fredrikstad etter meldinger om at flere campingvogner står i brann.

– Det er svært mye røyk. Vi jobber med å få oversikt og kontroll, skrev Øst politidistrikt på Twitter innledningsvis.

Den første meldingen gikk ut på at det brant i en campingvogn, brannen har deretter spredd seg.

– Det er brann i to campingvogner. Ikke fare for spredning til annen bebyggelse per nå, men det har spredd seg til noe vegetasjon, sa vaktleder i 110-sentralen Øst Lars Erik Robertsen til TV 2.

Like etter klokken 19.00 skriver politiet at det er kontroll på brannen. De to campingvognene har brent ned.



– Det befant seg tre personer på området som vi er i dialog med. De er alle sjekket ut av helse, skriver politiet.



Ifølge Fredrikstad Blad har brannen oppstått i romleiren i Kiæråsen.