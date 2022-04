Tripic-perle avgjorde: – En av de fremste artistene vi har

Viking - Aalesund 1-0

– Tripic er en av de fremste artistene vi har i Eliteserien, og måten han hamrer inn 1-0 på er rett og slett vakkert! Det å treffe ballen så godt på et slikt innlegg ser vi ikke ofte, men Tripic har en fantastisk teknikk og høyrefot som gjør at Grytebust er sjanseløs, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Det var etter 72 minutter magien skjedde på SR-Bank Arena.

Sondre Bjørshol kom seg fri på kanten og slo et innlegg inn mot mål. Der inne lusket Tripic. Viking-kapteinen dundret til på en liggende helvolley og ballen smalt i mål til 1-0. Det var det som skulle til for at Viking vant oppgjøret.

Tidligere i kampen hadde Grytebust frustrert Viking-angriperne med flere klasseredninger.

– Det er en syk førsteomgang. Det var helt sinnssyke redninger. Det viser hvorfor han har vært landslagskeeper i mange år, sier Tripic til Discovery.

– Vi stanger, stanger og stanger. Så fikk jeg et vanvittig treff på den volleyen. Det er en ubeskrivelig følelse, sier 29-åringen.

Etter to serierunder er det kun Viking og Molde som står med full pott. Rogalendingene er det eneste laget som enda ikke har sluppet inn mål, men Molde topper med bedre målforskjell.

– Viking har imponert i sesongåpningen, og så vet Jensen og Aarsheim at de fortsatt har mye å gå på. Defensivt ser de utrolig solide ut, og offensivt har de flere spillere som kan gjøre noe helt ekstraordinært. Berisha har enda ikke kommet på scoringslisten, men han var sterkt delaktig da Viking satte inn seiersmålet i den første runden, sier Mathisen.

Pangstart

Kampen startet med en kjempesjanse for Viking. Kristoffer Løkberg stusset ballen til Veton Berisha foran mål, men avslutningen ble reddet av en påskrudd Grytebust.

Etter ni minutter hamret Markus Solbakken ballen i stolpen før Kevin Kabran satte ballen i mål, bare for å bli avblåst for offside i forkant. Etter en snau halvtime var det AaFKs tur til å treffe metallet da Simen Bolkan Nordli fikk et godt treff fra 20 meter.

Viking-keeper Gunnarsson fikk slått ballen i stolpen og ut. Det var Viking som kunne være mest misfornøyd med manglende uttelling til pause.

Styringen

Andreomgang var lik den første. Viking kom til flere gode muligheter, men det skulle ta sin tid før de fikk uttelling. Etter Tripic' mål hadde de stadig styringen på oppgjøret, og ga aldri Aalesund noen mulighet til å skape sjanser.

Gjestene prøvde å utnytte overgangsmuligheter, men Sigurd Haugen fikk lite å jobbe med på topp. Viking fikk noen overgangsmuligheter selv da AaFK flyttet fram flere spillere, men unøyaktighet gjorde at de ikke fikk utnyttet noen av dem.

(©NTB/TV 2)