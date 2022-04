Sønderknust Pellegrino: – Han ser ut til å miste sitt livs kamp

Med sin scoring et kvarter før slutt sørget Ulrik Saltnes for at seiersmaskinen Bodø/Glimt fortsetter i uforminsket styrke.



Men for Bodø/Glimt kom seieren mot Sandefjord med en kraftig dose bismak.



Bare fire dager før returoppgjøret mot Roma i kvartfinalen av Conference League, måtte Kjetil Knutsen se to bærebjelker i Bodø/Glimt-laget tusle av banen med skader allerede i førsteomgang mot Sandefjord.



På vei ut av banen etter 37 minutter var Amahl Pellegrino åpenbart lei seg. Han tok seg til ansiktet og virket rett og slett sønderknust.

– Pellegrino ser ekstremt skuffet ut. Han ser ut til å miste sitt livs største kamp. Å møte Roma i Roma etter å ha vunnet 2-1 i Bodø er blytungt. Det samme vil det være for Moe som i utgangspunktet vil være den viktigste for Glimt i det kampbilde man ser for seg, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Etter kampslutt var Glimt-angriperen langt nede da han møtte pressen.

– Jeg får en kjenning i baksiden. I det jeg får den begynner tankene å gå til andre ting. Jeg har ikke den beste følelsen akkurat nå, sier Pellegrino til TV 2.

Han er redd for at Roma-kampen kan ryke.

– Det er en av de største kampene som kommer i mitt liv. Det er en stor kamp for klubben med fantastiske rammer.

Skadeomfanget er han usikker på.

– Jeg har ikke noe svar på det. Jeg har aldri hatt strekk før, så jeg vet ikke hvordan det føles. Jeg skal opp kl. syv i morgen for å ta bilder. Jeg håper det kun er slitasje og krampaktig. Det er vanskelig å si så mye mer.

Han mener likevel at han ikke burde blitt hvilt, men at gressmatten ikke gjorde ting bedre.

– Det var ikke akkurat Camp Nou vi spilte på i dag. Siden min var ren asfalt og null gress. Jeg skal ikke skylde på banen, men den var ikke idéell.

Fem minutter før Pellegrino-byttet led forsvarssjef Brede Moe – dagens Bodø/Glimt-kaptein – samme skjebne.

– Du ser hvor lei seg Pellegrino er når han går av banen. Han vet at Roma-kampen mest sannsynlig ryker. Han går helt knust av banen og lederen i forsvaret Moe er også ute. Spørsmålet er da om de burde ha hvilt spillerne, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Brede Moe tror at Roma-kampen skal gå greit.

– Jeg kjenner det begynner å smålugge i lysken. Da er det best å være litt føre var, sier Moe til TV 2 etter kampslutt.

– Jeg håper det skal gå fint. Vi må bare ta dag for dag.



Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen forteller at avgjørelsen om startelleveren ble tatt like før det siste spillermøtet.

– Pelle var aldri usikker inn mot kamp. Brede var det mer diskusjon rundt. Vi må bare bruke de neste dagene og krysse fingrene, sier Knutsen til TV 2.

– Er det medaljens bakside når man stiller likt lag så ofte?

– Ja. Men det var en nøye vurdering. Vi hadde også en klar plan på hvor lenge de skulle spille, men av og til så ryker de.

– Fotball er litt risiko og. Et liv uten risiko er ikke et spesielt spennende liv

Erstatteren tok ansvar

Heldigvis kan Kjetil Knutsen glede seg over at han har spillere på benken som kan å gripe sjansen.

Mot Sandefjord fikk Victor Boniface en sjelden sjanse på topp. Allerede etter 14 minutter viste han seg fram.

Da vant Elias Hagen ballen på Sandefjords banehalvdel. Oslo-gutten ga den videre til Boniface, som leitet etter alternativer å spille ballen til.



De dukket aldri opp, og i stedet tok Boniface saken i egne hender. Han dro en nydelig tunnel på Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss før han pirket ballen i nota til 1-0-ledelse for gjestene.

Bodø/Glimt var det beste laget i førsteomgang i Sandefjord. Etter henholdsvis 19 og 21 minutter kunne nevnte Boniface økt ledelsen på to gode sjanser, men denne gang ville ikke ballen i mål.



Sandefjord slet med å komme seg til store sjanser, men yppet seg litt like før pause. Ett minutt før pause satte Sandefjord fart på kanten, men inne i feltet hadde Sivert Gussiås minst et par skunummer for små til å kunne skli inn 1-1.



Byttet seg til suksess

I andreomgang kunne Hugo Vetlesen og Boniface økt ledelsen til 2-0 umiddelbart etter hver sin store sjanse.

Etter 58 minutter tok Sandefjord grep. Deyver Vega og Harmeet Singh entret banen, og bare ti minutter senere skulle det gi uttelling.

Et innlegg fra Aleksander Damnjanovic Nilsson endte på hodet til Vega, som utnyttet svakt forsvarsspill og at Glimt-keeper Haikin var på halvdistanse. Fra kort hold stanget han inn 1-1.

Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt forsøkte å svare ved å bytte inn Runaer Espefjord og Ola Solbakken vel et kvarter før slutt.



Det var også et bytte som viste seg å bli suksessfullt. Etter bare et par minutter på banen, snappet Espefjord ballen på Sandefjords halvdel. Den endte til slutt hos Ola Solbakken, som flikket den videre til Ulrik Saltnes.

Med venstrefoten fra kort hold banket han inn ledelse for Bodø/Glimt.



Åtte minutter før slutt trodde nok de fleste Bodø/Glimt-supporterne bak målet at seieren skulle glippe da Sivert Gussiås plutselig fikk ballen på blankt mål. Fra en meters hold skulle han bare tuppe ballen i mål, men på utrolig vis sleivet han og bommet totalt på ballen.



Dermed kunne Bodø/Glimt puste lettet ut og innkassere nok en seier.