Liverpool slo tilbake i forrykende seriefinale: – Managerne pusher grenser

Manchester City-Liverpool 2-2

– Vi må bare slå fast at disse to managerne (Guardiola og Klopp), som er hyllet for sine respektive lag, har levert nok en gigantisk forestilling, sier TV 2s Øyvind Alsaker.

– De pusher grenser. De ga oss en vidunderlig søndag, fortsetter han fra kommentatorboksen på Etihad.

Tidligere Liverpool-manager og Champions League-vinner Rafael Benítez lar seg også imponere av lagene.

– Jeg tror dette var en kamp alle ville ha. Den hadde mye kvalitet, flere situasjoner hvor begge lag kunne scoret, og det var åpent helt til slutt – begge lag kunne vunnet, sier spanjolen til TV 2 på indre bane.

Superstart

Manchester City sjokkerte Liverpool fra start av. Først stanset Alisson Becker en kjempesjanse for Raheem Sterling, før han ikke klarte å nå bort til et Kevin De Bruyne-skudd som gikk via en forsvarer.

Da var det bare spilt fem minutter.

Liverpool slo tilbake med en gang. Angrepet var vakkert. Trent Alexander-Arnold spilte ballen tilbake til Diogo Jota, som overlistet Manchester City-keeper Éderson.

Det var imidlertid Manchester City som styrte kampen. Gang på gang truet de rommet bak Liverpools forsvarsfirer. Rundt ti minutter før pause fikk de betalt da João Cancelo fant Gabriel Jesus med en nydelig pasning.

City gikk til pause med ledelse. Fullt fortjent, slo ekspertene fast.

– Det har vært sjokkerende bra fra Manchester Citys side. Jeg er smått sjokkert over kvalitetsforskjellen så langt, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Rollebytte

Liverpool hadde bare to avslutninger før pause. 46 sekunder etter pause hadde de sin tredje. Og da ble det mål.

Mohamed Salah fant Sadio Mané med en glitrende gjennombruddspasning. Angrepskompisen var sikker i avslutningsøyeblikket. Plutselig styrte Liverpool kampen.

– Snakk om å bytte roller i starten her, sa ekspertkommentator Petter Myhre.

Manchester City scoret det neste målet, men Raheem Sterling ble dømt av VAR-bussen til å ha vært en centimeter på gal side av offsidelinjen. Så jevnet kampen seg ut.

– Det har vært et vanvittig tempo og en intensitet. En toppmatch verdig, sa Myhre.

Ingen av lagene klarte å få målet som ville gitt dem en klar fordel i tittelkampen. I kampens siste minutt fikk Riyad Mahrez en eventyrlig mulighet til å sikre City-seier, men chippen gikk langt over mål.

Dermed fortsetter Manchester City ett poeng foran Liverpool når de sju siste kampene av sesongen skal spilles.

