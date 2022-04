Kaptein Mjelde åpner opp om tøffe måneder: – Vi er nødt til å få det riktig denne gangen

ULLEVAAL STADION (TV 2):

Oppmøte på landslagssamlingen mandag i forrige uke gikk ikke helt knirkefritt for Maren Mjelde.

Landslagskapteinen testet positivt for korona ved ankomst og måtte tilbringe fire dager isolert på hotellrommet mens lagvenninnene trente og spilte mot Kosovo.

– Jeg har trent sikkert to ganger om dagen og sett litt på serier, sier Mjelde til TV 2 om hvordan hun fikk tiden i isolasjon til å gå.

Lørdag og søndag var hun tilbake på treningsfeltet sammen med landslaget og deltok i forberedelsene inn mot VM-kvalifiseringskampen mot Polen kommende tirsdag.

– Det var deilig. Selv om jeg ikke følte meg syk, så har jeg jo hardt et virus i kroppen, så det er litt spenning rundt det å komme i gang, forteller 32-åringen.

Maren Mjelde fikk testet seg mot Ada Hegerberg på trening søndag formiddag. Foto: Stian Lysberg Solum

En lett økt lørdag ble etterfulgt av en litt mer intensiv økt søndag formiddag.

– Martin (Sjögren, journ. anm.) kom bort og spurte om det var greit og om jeg kom opp i puls. Da svarte jeg at det kunne han ikke spørre meg om for jeg har sittet i ro i fem dager, så jeg kommer uansett til å kjenne på det! sier hun og ler.

– Men det var godt å være i gang med jentene igjen. Det begynner jo å bli veldig lenge siden sist jeg var med på en landslagstrening, sier Norges kaptein.

Trakk i bremsen: – Det her må se rart ut

Det er over et og et halvt år siden sist Maren Mjelde spilte en kamp i den norske landslagdrakten tilbake i oktober 2020.

I over et år har hun vært satt på sidelinjen etter kneskaden hun pådro seg under Continental Cup-finalen i mars 2021 - en skade legene beskrev som et mirakel at ikke var mer alvorlig enn et brudd i kneskålen.

14. mars 2021: Maren Mjelde blir fraktet ut på båre etter å ha pådratt seg en alvorlig kneskade i Continental Cup-finalen for Chelsea. Foto: PETER CZIBORRA

Allerede i starten av november var Mjelde tilbake igjen på banen for Chelsea og beskrev det som et av de største øyeblikkene i karrieren hennes. Den norske kapteinen var også med landslaget til Albania og Armenia - dog uten å spille kamper.

Men så i desember var det plutselig stopp. Mjelde spilte ikke mer for Chelsea og var ikke i én eneste kamptropp. Hva skjedde?

– Jeg følte at det var et eller annet som ikke stemte helt. Jeg følte meg ikke helt komfortabel, men samtidig så har jeg aldri vært gjennom noe slikt før, så jeg visste ikke helt hvordan jeg egentlig skulle føle det, forklarer Mjelde om comebacket både på trening og i kamp for Chelsea.

Hun prøver å beskrive ubehaget hun kjente på: Kneet var stivt. Hun følte ikke at hun beveget seg slik hun ønsket.

– Du tenker over alle aksjoner du gjør. «Dette er litt ubehagelig. Det her må jo se rart ut». Jeg følte at jeg beveget meg unaturlig og det merker man jo selv. Når du i tillegg får det samme bekreftet av andre, så må man bare finne ut av det, forteller Mjelde.

Maren Mjelde deltok forsiktig på landslagets trening i Albania og Armenia i slutten av november, men spilte ikke kamper. Kort tid etter denne samlingen forsvant hun fra fotballbanen igjen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Sammen med landslagsledelsen og trenerteamet i Chelsea ble det bestemt at nå skulle de trekke i nødbremsen. Mjelde skulle ut av fotballbanen og tilbake til «rehab».

– Det setter jeg veldig pris på i dag at vi gjorde. Jeg var ikke klar, sier hun.

Mjelde drev med bassengtrening i flere måneder. Ut i vannet klokken syv om morgenen. Rehabiliteringstreningen ble avsluttet sent på ettermiddagen. Slik gikk det hver eneste dag.

Mot slutten av februar begynte Mjelde å kjenne bedring i kneet og ville gjerne prøve seg på trening igjen. Da fikk hun et klart nei fra Chelsea.

– Du får ikke lov. Vi holder deg igjen for vi er nødt til å få det riktig denne gangen, forteller Mjelde om beskjeden fra de rundt henne.

Å drive med rehabilitering har vært utfordrende for henne. Hun har aldri vært gjennom noe slikt før.

– Man tror jo at en «rehab» skal gå sånn, sier hun og viser en stigende kurve med hånden.

– Men det har virkelig ikke vært sånn. Jeg har støtt på noen hindringer og det har vært humpete, men det lærer man jo av.

Etter over et år med rehabilitering etter kneskaden, føler Maren Mjelde endelig at ting stemmer på fotballbanen igjen. Foto: Stian Lysberg Solum

Spilleklar mot Polen: – Håper hun får spilletid

I dag er landslagskapteinen takknemlig for at hun ble stoppet og holdt igjen. Kneet er utvilsomt i en helt annen tilstand enn da hun gjorde «comeback» i november.

– Det tok jo lang tid, over fire måneder å få orden på det. Jeg har jo egentlig vært ute i over et år, og jeg har fremdeles en jobb igjen å gjøre, sier hun.

– Men jeg er på et mye bedre sted nå. Ting går mer på automatikk og det er en god følelse at man ikke tenker over ting man gjør. For ting bare skjer, forklarer hun.

– Du går ikke og føler etter på kneet?

– Nei, og det har jeg jo gjort lenge. Så det begynner å bli normalt nå, hvis det går an å si at man føler seg litt mer normal igjen, sier hun og ler.

Hun fikk sine første minutter igjen for Chelsea 16. mars da hun ble byttet inn i det 82. minutt i møtet med Everton.

Deretter har det blitt ytterligere tre innhopp: 23 minutter mot Birmingham, 28 minutter mot Leicester og 12 minutter mot Reading nå helgen før landslagssamlingen.

Hun er erklært spilleklar til samlingen, men fikk som nevnt ikke sjansen til å spille mot Kosovo forrige uke på grunn av den positive koronatesten.

Mot Polen på tirsdag kan landslagssjef Sjögren nærmest garantere at Mjelde kommer til å være på banen.

Guro Pettersen, Maren Mjelde og Guro Bergsvand hører etter mens landslagssjefen gir instrukser. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg håper virkelig hun får spilletid, sier svensken til TV 2, men er tydelig på at han har vanskelig for å se at Mjelde starter mot Polen.

Til det har det enn så lenge vært litt for lite spilletid siden comebacket.

– Med den dialogen vi har med Chelsea, så er det ikke aktuelt at hun starter. Men de vil veldig gjerne at hun skal få spilletid og vi vil også det, men det er kanskje ikke rimelig at hun starter denne kampen med den inngangen hun har hatt, sier Sjögren.

– Kanskje det hadde vært aktuelt hvis hun hadde fått en bedre oppladning og spilletid mot Kosovo, men sånn det ser ut nå er det høyst tvilsomt.