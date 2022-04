Noah Holm sørget for mer Rekdal-jubel

Rosenborg - Odd 1-0

– Det var utrolig deilig endelig å ha masse folk på stadion. Å få dele denne seieren med et sultent publikum er deilig, sier matchvinner Noah Holm til TV 2.

Hans scoring i førsteomgang ble den eneste i Rekdals første hjemmekamp.

Se målet i videovinduet øverst!



– Jeg har utrolig mange kompiser som spiller på Odd, så jeg har lyst å terge dem litt og ødelegge for dem, sier Holm, som sjokkerte TV 2s ekspertpanel:

Rekdal er klar på at laget ikke hadde helt kontroll mot slutten.

– Det ble hardt til slutt. Det koster å vinne. Vi mistet litt kontrollen utover i andreomgangen, sier Rosenborg-treneren til TV 2.

– Det var mange som var helt på felgen på slutten av kampen. Det er en tung bane og det er første kamp på gress. Men det var litt rart å se.

Treneren mener at støtten fra hjemmefansen var en del av grunnen til at det holdt inn.

– Det Kjernen gjør gjennom kampen og på slutten. Volumet stiger og de drar oss over målstreken. Vi skal betale tilbake med en bedre type fotballkamp fremover i tid. De var utrolig viktige for oss. De ga oss ekstra krefter til å vinne kampen.

– De er blitt høye og mørke

Etter en oppløftende seriestart med 2-2 borte mot Bodø/Glimt forrige søndag, skulle Rosenborg fortsette trenden hjemme mot Odd i trøndersk grisevær.

– RBK skal være skuta som plyndrer andre klubber for gode spillere. De skal være den klubben folk ser opp til. De har blitt høye og mørke etter ett poeng mot Glimt. At det var et sjokk i første runde var det ikke. I dag møter de Paco, så får vi se om det holder mot Paco-ball, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen før kampen.

Og i en kamp der trenerlegenden Nils Arne Eggen, som gikk bort 19. januar i år, fikk sin velfortjente hyllest fra Lerkendal-publikummet, skulle det så vidt holde. Med 1-0 leverte trønderne årets første trepoenger foran 12.000 gulltørste trøndere – uten å imponere.

Åpnet målkontoen

Tross en frisk start fra vertene skulle det ta en drøy halvtime før det tok fyr Lerkendal. Carlo Holse kom alene med Odd-keeper Leopold Wahlstedt, men den danske kantspilleren ble korrekt avblåst for offside.

Bare minutter senere satt den imidlertid for hjemmelaget. Noah Holm, som scoret sitt første Rosenborg-mål mot nettopp Odd forrige sesong, fant rom i boksen og foredlet innlegget fra Erlend Dahl Reitan på best tenkelig vis. 1-0. Det var 20-åringens første for sesongen.

Nær Odd-scoring

Odd hevet seg noen hakk etter baklengsmålet og fem minutter før hvilen ville Milan Jevtovic ha straffe etter at ballen traff armen til RBK-kaptein Markus Henriksen, men serberen fikk ikke gehør hos dommer Ola Hobber Nilsen.

Etter hvilen fortsatt Pål Arne Johansen menn å yppe seg. Solomon Owusu kom uhyre nære etter en corner ti minutter ut i andre omgang da han hamret ballen i tverrligeren.

Ikke mange minuttene etter kom Tobias Lauritsen alene mot RBK-målet, men heller ikke han klarte å overliste André Hansen.

Gjestene fra Skien var farlig frampå ved flere anledninger i andre omgang, men «Pacos» utvalgte klarte aldri å få ballen i mål. Dermed ble turen til Trondheim av typen nedtur etter 2-0 mot Tromsø i første serierunde.

«Stay in the boat»

– Tidligere var slagordet for RBK at de skal «reise rundt å bare pisse på». Nå er slagordet «Stay in the boat», sa TV 2s programleder Marius Skjelbæk, og det var akkurat det trønderne gjorde.

For selv om Odd var langt farligere etter hvilen, klarte Kjetil Rekdal og co å holde seg i båten å ro inn 1-0 og tre poeng i moldenserens første kamp i sjefsstolen på Lerkendal.