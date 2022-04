Presidentvalget i Frankrike er i full gang – Le Pen puster Macron i nakken

Det ligger an til å bli den laveste valgdeltagelsen i første runde siden 2002.

Ifølge innenriksdepartementet var valgdeltakelsen på 65 prosent klokka 17.

Valglokalene stenger klokka 19 de fleste steder, og klokka 20 i enkelte store byer.

– Det ligger an til å bli den laveste valgdeltagelsen i første runde siden 2002 da valgdeltagelsen var 71,6 i første runde, sier TV 2s valgekspert Terje Sørensen.

En jente får æren av å legge pappas stemme i valgurnen. (AP Photo/Daniel Cole) Foto: Daniel Cole

For fem år siden var deltakelsen 4,4 prosent høyere, men også dette var et år med relativt lav valgdeltakelse.

En lav valgdeltakense er det trolig Marine Le Pen som vil tjene mest på. Hun har de siste ukene stormet fram på meningsmålingene, og lå lørdag i underkant av tre prosentpoeng bak sittende president Emmanuel Macron.

En seier i denne runden, er ikke avgjørende, men svært viktig. Ikke siden 1995 har en kandidat som vant første runde, tapt det avgjørende presidentvalget i andre runde.

President Emmanuel Macron avlegger stemme i første valgrunde i Le Touquet i Nord-Frankrike søndag. (AP Photo/Thibault Camus, Pool) Foto: Thibault Camus

Av de 12 kandidatene ved kveldens valg, er det to som går videre til neste og avgjørende runde 24. april. Unntaket er hvis en av kandidatene får mer enn 50 prosent av stemmene allerede nå, men det er lite trolig.

Alt tyder på at det vil bli Macron og Le Pen som stikker av med de to topplasseringene, og dermed møtes til ny runde om to uker.

De to kandidatene som ligger best an til å bli Frankrikes nye president, Emmanuel Macron og Marine Le Pen, har begge gjort sin borgerplikt og avlagt stemme.

Fakta om Marine Le Pen * Født 5. august 1968 * Presidentkandidat for Nasjonal samling (tidligere Nasjonal front) på ytre høyre. Valget i 2022 er hennes tredje forsøk på å bli valgt som president i Frankrike. * Under valget i 2017 kom Le Pen til andre runde i presidentvalget, men tapte mot Emmanuel Macron. * Utdannet jurist og har arbeidet som advokat. * Overtok i 2011 som partileder etter faren Jean-Marie Le Pen. Hun hadde da vært partiets nestleder siden 2003. * Har sittet i EU-parlamentet mellom 2004–2017 og har dessuten innehatt lokale tillitsverv. * Har vært innvalgt ved den franske nasjonalforsamlingen siden 2017. * Har markert seg som sterkt innvandringskritisk og EU-kritisk. Hun vil begrense innvandringen til Frankrike, få en slutt på reglene om familiegjenforening og kutte sosialstøtten til utlendinger. * Le Pen har vært åpen om sin støtte til Russland, mottok blant annet et lån på 9 millioner euro fra en russisk bank i 2014 og møtte president Vladimir Putin i 2017. Har etter invasjonen av Ukraina sagt at hun har «delvis» endret synet på Putin. * Måtte i 2019 tilbakebetale nesten 300.000 euro til EU-parlamentet etter en dom som kom i kjølvannet av en gransking som konkluderte med at Nasjonal samling hadde brukt EU-midler til å betale en assistent i Frankrike i strid med reglene. * Er skilt for andre gang og har tre barn med sin første ektemann.

Fakta om Emmanuel Macron * Født 1977 i Amiens i Nord-Frankrike. * Vant presidentvalget i 2017 med 66,1 prosent av stemmene. Han var da 39 år gammel. Motkandidaten Marine Le Pen fikk 33,9 prosent. * Har studert filosofi, statsvitenskap og offentlig administrasjon. * Har jobbet i investeringsbanken Rothschild. * Økonomisk rådgiver for den sosialistiske president François Hollande fra 2012–2014. Deretter økonomi- og industriminister. * Startet den lyseblå bevegelsen En marche! (På vei!) i 2016, som rett etter presidentvalget skiftet navn til La République en Marche! – Republikken på vei. * Lanserte seg selv som sentrumskandidat, men har under sin første periode som president beveget seg mer mot høyre. * Perioden har vært preget av protestbevegelsen De gule vestene, høye strømpriser og koronapandemi. * Han har markert seg som en sterk forsvarer av at Europa må bygge opp sitt eget forsvar og vist sterk misnøye med Nato. * Han har trukket franske soldater ut av Mali etter over ni års tilstedeværelse. De ble sendt dit for å kjempe mot militante islamister, men opprøret har siden spredt seg. * Under Macron har Frankrike også opplevd flere terrorangrep, som drapet på en lærer som hadde undervist om Muhammed-karikaturene. * Han har ennå ikke greid å gjennomføre ett av sine mest markante valgløfter, å øke pensjonsalderen fra 62 til 65 år, på grunn av kraftig motstand fra fagbevegelsen. Han har lovet å oppfylle løftet hvis han blir gjenvalgt. * Gift med Brigitte Trogneux.

Sittende president Macron kom sammen med sin kone Brigitte da han stemte i kystbyen Touquet-Paris-Plage nord i Frankrike. Her ble han møtt av en stor tilhengerskare som håper at han skal gjenta suksessen fra fem år tilbake.

Høyrenasjonalistiske Marine Le Pen stemte i Hénin-Beaumont nær Lille, helt nord i landet. Det er hennes tredje forsøk på å bli Frankrikes president. For fem år siden kom hun til andre runde, men tapte stort for Macron.

Klokken 20 kommer de første tallene som kan gi en pekepinn på hvem som stikker av med seieren etter første valgrunde.