Disse kan bli ny forsvarsminister

En ny forsvarsminister er trolig tidligst på plass tirsdag, opplyser kilder til TV 2. Særlig to navn skal peke seg ut som hete kandidater.

Med den pågående krigen i Ukraina er det helt avgjørende å få på plass en forsvarsminister med de riktige personlige egenskapene.

Samtidig skal det være ønskelig å få avklart hvem dette er så raskt som mulig.

Den nye forsvarsministeren er trolig klar tidligst tirsdag, sier kilder til TV 2.

Selv om statsrådsskiftet bør skje raskt må det også være rett person. Dette er ikke tiden for å la noen prøve seg som statsråd, så det er behov for en politiker av et visst kaliber, understrekes det fra kildene TV 2 har snakket med.

Ønsker ikke store endringer

Forrige måned gikk Hadia Tajik av som arbeids- og inkluderingsminister. Hun ble da erstattet av Marte Mjøs Persen som allerede satt i regjering.

Terje Lien Aasland ble hentet inn fra ledervervet i Energi- og miljøkomiteen til olje- og energiministerposten. Det ble med andre ord ikke store endringer.

Heller ikke denne gangen skal det være ønskelig å gjøre en større rokade, og etter det TV 2 får opplyst er det nå mest sannsynlig å erstatte Enoksen med:

En av dem som allerede sitter som statsråd.

En velkjent Sp-politiker fra utsiden som kan være operativ fra dag en.

Veteranen Arnstad

Her løftes Marit Arnstad fram som et åpenbart navn.

Hun har tidligere sittet i regjering både som olje- og energiminister og samferdselsminister, og er i dag medlem av forsvars- og utenrikskomiteen og parlamentarisk leder for Senterpartiet på Stortinget. Hun er allerede svært tett koblet på regjeringens arbeid.

FORSVARSMINISTER?: Senterpartiets parlamentariske Marit Arnstad. Foto: Junge, Heiko / NTB

Spørsmålet er bare om Senterpartiet tar sjansen på å løfte Arnstad ut av Stortinget. All den tid regjeringen er en mindretallsregjering er Senterpartiet helt avhengig av at samarbeidet og forhandlingene på Stortinget fungerer.

Sist men ikke minst er man avhengig av at Marit Arnstad vil bli statsråd.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Arnstad søndag.

Nestlederenkandidatene

Med Enoksen på vei ut sitter følgende aktuelle Sp-politikere i regjering:

Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Emilie Enger Mehl, Anne Beathe Tvinnereim, Bjørn Arlid Gram, Ola Borten Moe og Kjersti Toppe.

Blant disse peker Ola Borten Moe seg ut som en kandidat.

Men kilder TV 2 har snakket med understreker at begge Sp-nestlederne er godt innarbeidet i hvert sitt felt. Det vises til at Borten Moe gjør en viktig innsats som forsknings- og høyere utdanningsminister, og at det er formålstjenlig å beholde nestlederen på den posten.

NESTLEDER: Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Nå skal vi få på plass en forsvarsminister, og jeg ønsker ikke å spekulere i noen navn. Nå får vi bruke litt tid og så lande det på en solid og god måte, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum lørdag.

Kildene utelukker også at justis- og beredskapsministeren er et hett navn til forsvarsministerposten.

VG skrev lørdag om Liv Signe Navarsete som en mulig kandidat til forsvarsminister-posten. En av dem som kunne tenke seg Navarsete til ministerposten, er stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen fra Finnmark.

– Jeg mener Liv Signe Navarsete bør bli forsvarsminister. Hun er en bra kandidat. Det er ikke noe tull med Liv Signe. Hun er en flott dame og flink med forsvar, sier han.

TV 2 får likevel opplyst fra flere uavhengige kilder at Navarsete ikke er et aktuell for jobben.

Stille fra Stortinget

Søndag har TV 2 forsøkt å komme i kontakt med samtlige stortingerepresentanter fra Senterpartiet. De aller fleste ønsker ikke å kommentere saken i det hele tatt.

En av de få som har besvart TV 2s henvendelser, er Heidi Greni fra Trøndelag Senterparti - det samme fylkeslaget som parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Greni ønsker ikke å kommentere hvem hun mener bør bli forsvarsminister.

– Vi har mange kandidater i Sp til den jobben. Jeg har full tillit til at Trygve og Jonas finner den beste, skriver hun i en tekstmelding.

Et annet navn som er nevnt i prosessen, er fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar Prestbakmo.

Til TV 2 sier han at han synes det er hyggelig å bli nevnt som kandidat.

– Det er også ganske spesielt å bli forsvarsminister akkurat nå. Det er en ganske spesiell situasjon internasjonalt, men også forsvars- og sikkerhetspolitisk sett. Så derfor har jeg tillitt til at det gjøres gode vurderinger rundt hvem som skal bli forsvarsminister, sier Prestbakmo.

– Kan du tenke deg å ta på deg posten?

– Jeg skal ikke gå så langt og spekulere, men det er i hvert fall en oppgave som må tas med det høyeste alvor i en krevende situasjon. Jeg har alltid vært interessert i Forsvaret og sikkerhetspolitikk. Det følger meg i det å være folkevalgt i Nord-Norge og Troms.

– Jeg er sikker på at man vil finne en god kandidat i en krevende situasjon. Jeg har registrert de som nevnes og synes absolutt det er godt egna folk.