Politiet etterforsker Ronaldos mobilslag

Politiet har innledet etterforskning etter at Cristiano Ronaldo tilsynelatende slo mobiltelefonen ut av hånden til en ung gutt etter bortetapet mot Everton.

En video delt i sosiale medier ser ut til å vise Manchester United-stjernen som slår mobilen i bakken mens han halter av banen etter 0-1-tapet. Politiet gikk søndag ut med en oppfordring til vitner om å melde seg.

– Vi bekrefter at vi er i kontakt med Manchester United og Everton etter meldinger om en voldshendelse. Det ble meldt at en gutt ble angrepet av en av bortelagets spillere på vei ut fra banen, heter det i en uttalelse fra Merseyside-politiet.

Politiet melder at man går gjennom opptak fra overvåkingskameraer og snakker med vitner for å avgjøre om man skal gå videre med saken.

Manchester United meldte etter 0-1-tapet mot Everton at de var gjort oppmerksom på og ser nærmere på en hendelse som involverer Cristiano Ronaldo og en mobiltelefon på Goodison Park, skrev Sky Sports' Lyall Thomas på Twitter.

Det engelske fotballforbundet (FA) har også varslet at de vil undersøke saken.

– Vi er klar over hendelsen og vil undersøke saken og hente inn forklaringer både fra klubbene og spilleren involvert, bekrefter FA overfor The Athletic.

I videoen kan man se at Ronaldo kaster noe i bakken, men det kommer ikke tydelig frem hvorvidt det er en mobiltelefon eller noe som tilhører en supporter.

Ronaldo beklaget

Ronaldo kom lørdag med en beklagelse på Instagram og inviterte gutten på United-kamp «som tegn på fair play og sportsånd».

– Det er aldri lett å håndtere følelser i vanskelige øyeblikk slik det vi er i nå. Likevel må vi alltid være respektfulle, tålmodige og være et godt eksempel for ungdom som elsker fotball. Jeg beklager mitt utbrudd og inviterer supporteren til å se en kamp på Old Trafford, skrev portugiseren.

Ronaldo har forøvrig ikke scoret for Manchester United siden hat tricket mot Tottenham i 3-2-seieren 12. mars.

Dette skrev Ronaldo på Instagram om episoden:

– Vil aldri gå på fotballkamp igjen

Nå står moren til Everton-supporteren på 14 år som tilsynelatende fikk slått mobiltelefonen ut av hendene fra Ronaldo frem med sin versjon av saken, Hun hevder at sønnen pådro seg et blåmerke på hånden.

– Du ser på blåmerket at det har vært fysisk kontakt. Jeg kan ikke tro at jeg står her og snakker om det, sier moren Sarah Kelly til lokalavisen Liverpool Echo.

– Ronaldo gikk forbi i et fryktelig humør og slo telefonen ut av min sønns hånd. Så gikk han bare videre, beskriver hun.

Ifølge har sønnen diagnosen autisme.

– Jeg begynte å gråte. Min sønn Jacob var fullstendig i sjokk. Han har autisme så han kunne ikke ta riktig innover seg hva som hadde skjedd før vi kom hjem. Han var veldig opprørt, og dette har fått ham til å aldri ville gå på fotballkamp igjen, sa hun.

