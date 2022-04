Landslagsjentene kunne aldri gjort som dansk stjerne: – Et spesielt valg

Mens Norges fotballpresident Lise Klaveness nylig talte fotball-VM i Qatar midt imot under Fifa-kongressen, har den danske fotballstjernen Nadia Nadim blitt offisiell ambassadør for mesterskapet.

SANDEFJORD/ULLEVAAL STADION (TV 2):

Den nye rollen til danske Nadim har fått reaksjoner internasjonalt.

Da Ada Hegerberg under en pressekonferanse i forrige uke fikk spørsmål om hva hun tenker om 34-åringens nye rolle, svarte hun enkelt:

– At det er like godt at jeg ikke uttaler meg om det.

– Kunne du gjort noe av det samme? fulgte NRKs reporter opp.

– Nei, absolutt ikke, svarte Hegerberg kontant.

VILLE IKKE GJORT DET SAMME: Trener Martin Sjögren (t.v.) og Ada Hegerberg kunne ikke gjort som Nadia Nadim. Foto: Heiko Junge

Det er en holdning som et utbredt på det norske kvinnelandslaget, skal vi tro landslagssjefen.

– Ut fra den dialogen som vi har internt med hva jentene gir av signaler, så tror jeg ingen av av våre spillere hadde stilt opp på noe lignende i hvert fall, sier Sjögren til TV 2.

Les mer: Ny Qatar-rapport med knusende dom: – Må ta drastiske grep

Derfor får hun kritikk

Nadia Nadim er en av Danmarks mest kjente kvinnelige fotballspillere.

Hun har nærmere 100 landskamper for Danmark og har vært en sentral spiller i klubber som Paris Saint-Germain og Manchester City i europeisk fotball.

For tiden spiller hun i amerikanske Racing Louisville.

Det var i desember 2021 at Nadim først fikk kritikk for sin tilknytning til Qatar. 34-åringen var da én av flere stjernegjester, inkludert David Beckham, som var på plass under FIFA Arab Cup (det arabiske mesterskapet for landslag) i Qatar.

Hun fikk i etterkant kritikk for besøket for at hun blant annet var med å «glorifisere» bildet av Qatar før VM. Flere trakk også frem at Qatar har hatt tette bånd til Taliban. Nadim, som er født i Afghanistan, flyktet fra landet til Danmark i ung alder etter at Taliban drepte hennes far.

På julaften la Nadim ut et langt brev der hun uttrykte skuffelse over de som kritiserte henne og at hun blant annet var evig takknemlig overfor Qatar som hjalp flere av hennes familiemedlemmer å rømme fra Taliban og Afghanistan.

Saken tok en ny vending for en drøy uke siden da Nadim selv bekreftet at hun nå offisielt var blitt ambassadør for fotball-VM i Qatar. Det skapte reaksjoner.

– Det er selvsagt hennes frie valg å gjøre det, men vi i spillerforeningen tar avstand fra VM-sluttspillet basert på blant annet hvordan Qatar ble tildelt VM gjennom korrupsjon, hvordan landet behandler arbeidsinnvandrere, og deres synspunkter på homofili, sa direktør Michael Sahl i den danske spillerforeningen til nyhetsbyrået Ritzau om Nadims rolle.

Peter Møller, fotballdirektør i det danske fotballforbundet, uttalte til dansk TV 2 at Nadims ambassadørrolle motarbeidet en del av arbeidet det danske forbundet har gjort for å bedre migrantarbeidernes forhold i Qatar.

Nadims svenske agent Michael Källback uttalte i forrige uke til SVT at han ikke hadde noen kommentarer til kritikken og at «om det blir sagt noe, så er det hun som kommer til å si det selv».

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere så mye om det, men jeg kan si at det er et spesielt valg å gjøre det, sier Maren Mjelde til TV 2 på spørsmål om hva hun tenker om danskens valg.

Caroline Graham Hansen støtter Norge-kapteinens syn.

– Jeg vet jo ikke hva hun selv har gjort seg opp av tanker rundt det å bli ambassadør for VM i Qatar. Jeg kan bare snakke for meg og mine egne meninger. Jeg hadde personlig aldri gjort det. Men som sagt, så vet jeg ikke hva hennes bakgrunn er for å gå inn i det, sier Barcelona-stjernen.

Nadims rolle står i sterk kontrast til det Norges fotballpresident Lise Klaveness gjorde under FIFA-kongressen i Qatar nylig, der hun på talerstolen kom med kraftig kritikk til FIFA om hvordan Qatar ble tildelt mesterskapet.

Se Klaveness' tale:

– Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det Lise snakker om, så det var en veldig viktig og mektig tale. Man blir jo stolt når man ser en norsk kvinne stå frem på den måten. Det hun tok tak i er veldig viktig. Og tilbake til det andre du spurte om: Det er en stor kontrast mellom dem, det kan man si, sier Mjelde.

– Man må jo bare håpe på at det er en plan bak det hun gjør, sier Graham Hansen om Nadim.

– Men for meg personlig, og det tror jeg gjelder Fotball-Norge som samlet, så er den unisone meningen at man går i mot og man jobber ikke med dette regimet når man har sett gang på gang at det ikke har vært til fordel for menneskerettighetene, fotballen som sport eller imaget rundt det som skjer der, avslutter Barcelona-stjernen.