Tidligere Putin-rådgiver: – Det kan stoppe krigen

I et lengre intervju med BBC sier Andrej Illarionov, Putins tidligere økonomiske rådgiver, at det finnes virkemidler som Europa kan bruke for å sette en stopper for krigshandlingene som nå ryster verden.

Selv om det er innført harde sanksjoner fra land over hele verden, mener Illarionov at det langt fra er nok til å snu Putin.

Illarionov mener Putin tabbet seg ut før invasjonen, fordi han ikke tok truslene fra andre land om å kutte ut energi fra Russland på alvor.

– Han tok det ikke seriøst, sier Putins tidligere rådgiver.

– Vil bli stoppet

Illarionov mener at dersom Europa faktisk innfører forbud mot å kjøpe olje- og gass fra Russland, så vil det ha stor effekt på Putin.

– Hvis de innfører embargo, så vedder jeg på at de russiske militæroperasjonene i Ukraina sannsynligvis vil bli stoppet innen en måned eller to, sier han, og legger til at det trolig vil være svært virkningsfullt.

AVHENGIG: Tyskland er en av de europeiske landene som er mest avhengig av gass fra Russland. Foto: INA FASSBENDER / AFP

– Det er et av de veldig effektive instrumentene som de vestlige landene fortsatt er i besittelse av.

Videre tror Illarionov at Putin før invasjonen hadde kalkulert med at russisk økonomi skulle få seg en liten knekk som følge av invasjonen, og at det viser hvor hans prioriteringer ligger.

– Hans territorielle og imperialistiske ambisjoner er mye viktigere enn noe annet, inkludert levebrødet til den russiske befolkningen, den økonomiske situasjonen i landet og til og med den økonomiske tilstanden i regjeringen hans.

– Smertefullt

Til tross for sanksjoner og et ønske om å ikke kjøpe olje og gass fra Russland, fortsetter Europa å gjøre det. Ifølge BBC kommer store deler av Russlands enorme inntekter på olje og gass fra nettopp EU-land. EU importerer ifølge BBC 40 prosent av gassen sin og 27 prosent av oljen fra Russland.

Jarand Rystad er leder av Rystad Energi og energianalytiker. Han sier til TV 2 at et europeisk forbud mot kjøp av russisk olje og gass vil være smertefullt, men ikke umulig.

– Man vil da måtte gjøre en del tiltak som å kjøre mindre bil og bruke mindre olje i industrien. På den måten vil tilbudene kunne tilpasse seg etterspørselen, sier Rystad.

Thina Margrethe Saltvedt er sjefanalytiker i Nordea. Hun er tydelig på at det nå presses på for at man skal gå i retning av et forbud.

– Dette er det som i stor grad finansierer krigsmaskinen til Putin.

Hun er derimot klar på at det vil være større sjanse for at man kan stoppe importen av russisk olje, kontra gass.

– Oljen er mer fleksibel, og det er enklere å finne alternative løsninger. Gassen derimot transporteres gjennom rørledninger, og det gjør den mindre fleksibel, sier Saltvedt.

PUTINS KRIGSMASKIN: Sjefanalytiker i Nordea Thina Margrethe Saltvedt er klar på at det er Europas kjøp av russisk olje og gass som finanserier Putins krigsmaskin. Foto: Frode Sunde / TV 2

Seks land får alt av sin gass fra Russland. Av disse er det Tyskland som er mest avhengig.

– Kynisk

Men flere av disse landene bruker kun gassen til husoppvarming, og ikke elektrisitet. Rystad mener Europa kan klare seg uten russisk gass de neste seks månedene.

– Nå går vi inn i en sommersesong, og da har man seks måneder på seg til å finne et alternativ.

Men det vil få store konsekvenser, mener sjefanalytiker Saltvedt.

– Det fins ikke alternativer per nå. Men fortsetter Russland å trappe opp, må EU vurdere det. Særlig hvis man ikke får stoppet krigen på andre måter, sier hun.

BØR FORSØKE: Energianalytiker Jarand Rystad mener Europa burde forsøke å kutte ut russisk olje og gass fullstendig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Norge er imidlertid selvforsynt på både olje og gass, og vil derfor ikke bli direkte rammet av et europeisk forbud.

– Vi vil klare oss veldig bra, egentlig veldig mye bedre. Kynisk sett for Norge hadde det vært en stor fordel, men vi vil ikke føle på en stor triumf, fordi vi har en sterk moralsk samvittighet overfor de problemene det vil medføre de andre landene, sier Rystad.

– Burde gjøre det

– Hvor kritisk vil et forbud være for Russland?

– De vil tape 60 prosent av sine importinntekter. De vil fremdeles klare seg, fordi de kan selge olje til Kina og India, samt en del andre markeder. Men det vil være veldig smertefullt, sier energianalytikeren.

Rystad er tydelig på hva han mener Europa bør gjøre.

– Det er et potensiale fremdeles for å gå hardere til verks. Så jeg mener Europa burde forsøke å gjøre det. Stopper man bare halvparten, så blir prisene bare høyere, sier han.